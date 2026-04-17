Служба безопасности Украины в Черкасской области сообщает о «разоблачении» 20-летнего выпускника одной из духовных семинарий Украинской Православной Церкви Евгения Костенко, который активно занимался защитой интересов УПЦ в соцсетях. Теперь за защиту Церкви следователи обвиняют его в «антиукраинской деятельности», «оправдании вооруженной агрессии РФ» и «отрицании военных преступлений оккупантов», передаёт портал Raskolam.net.

Как сообщает региональное издание zmi.ck.ua, Костенко якобы использовал личную страницу в в одной из соцсетей «для распространения прокремлевских нарративов». В своих публикациях он будто бы «отрицал факт полномасштабного вторжения, восхвалял действия российских вооруженных формирований и оправдывал их преступления против мирного населения Украины». Инициированная спецслужбой лингвистическая экспертиза «полностью подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора».

Кроме того, следствие «установило», что подозреваемый является приближенным лицом к главе Черкасской епархии УПЦ митрополиту Феодосию (Снигирёву), которому ранее СБУ уже предъявила пять подозрений. На данный момент Евгению Костенко сообщено о подозрении по частям 2 и 3 статьи 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее протодиакон Украинской Православной Церкви (УПЦ) Вадим Новинский выступил с заявлением, в котором обвинил Службу безопасности Украины в массовой фабрикации уголовных дел против священнослужителей. По его мнению, подавляющее большинство преследований не имеет под собой реальных оснований и используется властями как инструмент борьбы с Церковью.

