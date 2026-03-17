Отрадно, что в Москве в подражании Санкт-Петербургу начал, наконец, проводиться Большой городской Крестный ход, но с прискорбием приходится признать, что российская столица, в отличие от города на Неве, до сих пор не помнит о своём духовном защитнике и основателе города — святом благоверном князе Данииле Московском.

Который год в день памяти этого выдающегося русского князя, кроткого и миролюбивого собирателя Русских Земель, не проходит никаких значимых для города мероприятий и сколько бы заметных церковных торжеств.

Даже в Даниловом ставропигиальном монастыре столицы в день памяти благоверного князя Божественную литургию Преждеосвящённых Даров служил не Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а наместник соседнего Донского монастыря митрополит Каширский Феогност, возглавляющий Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

За Литургией Его Высокопреосвященству сослужили епископ Павлово-Посадский Силуан, наместник Данилова ставропигиального монастыря епископ Солнечногорский Алексий, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, насельники Данилова монастыря в священном сане, духовенство Москвы, сообщает «Монастырский вестник».

Радостно, что наше монашество в лице владыки Феогноста помнит и чтит память князя Даниила. Однако, этого мало. В наши времена словно повторяется известная история, когда в княжество Великого князя Иоанна III о святом Данииле Московском напрочь все позабыли. Дело дошло до того, что сам князь вынужден был напомнить о себе забывчивым потомкам.

Как повествует житие князя Даниила, некоему юноше из окружения Великого князя явился сам святой и сказал: «Не бойся меня — я христианин и господин сего места, имя моё Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог».

С того времени Великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам — князьям. Во времена Царя Иоанна Грозного при гробе князя Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил основанный Даниилом Московским Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором Крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.

В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.

Но в наши времена москвичи вновь напрочь забыли о своем духовном защитнике и отказываются должным образом почитать память Небесного покровителя столицы России. Так неужели и ныне, в столь тяжёлые для Москвы годы, святому благоверному князю Даниилу вновь придётся самому лично напомнить нашим властям и священноначалию, что негоже забывать о «господине сего места»?

«Яко предстателя тя и заступника граду твоему и обители твоей и всем людем российским показа Бог, защищай убо град твой, мирну же и во всем довольну соделай обитель и людем твоим спасение исходатайствуй».

Канон св. блгв. кн. Даниилу Московскому, песнь 5

Русская линия