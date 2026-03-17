11 марта 2026 года в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная премьере документального фильма о схиархимандрите Илии (Ноздрине) «Батюшка Илий, моли Бога о нас», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Мероприятие объединило создателей ленты, общественных деятелей и представителей Русской Православной Церкви, которые поделились историей съемок фильма и воспоминаниями об отце Илии.

В пресс-конференции приняли участие: заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков, автор фильма Юрий Кот, заместительница председателя Общественной палаты города Москвы Елена Николаева, а также участник картины генерал-лейтенант в отставке Владимир Ивановский.

Премьерный показ фильма состоялся 15 марта в кинотеатре «Октябрь». Выход картины был приурочен к годовщине ухода из жизни схиархимандрита Илия. Также в этот день на телеканале «Спас» вышла передача, посвященная его памяти.

Автор картины Юрий Кот рассказал, что работа над лентой стала особенным духовным опытом для всей съемочной группы. «Съемка фильма изменила участвующих в проекте, даже неверующих — они прикоснулись к святости. Господь помогал нам на всех этапах: везде, где мы снимали — на Афоне, в регионах страны, — все откликались, только услышав имя отца Илия», — сказал он.

«Проблемы, даже материальные, чудесным образом разрешались. В фильме нет ничего случайного, это фильм-молитва, фильм-житие. Поэтому так важно, чтобы в день ухода батюшки Илия вся Россия помолилась о нем так же, как он молился за всех нас и за Россию», — добавил Юрий Кот.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Илья Кузьменков подчеркнул важность выхода такой картины для современного зрителя. «Не надо ходить за три моря, не надо искать чудо глубоко в веках. Отец Илий — это явное свидетельство бытия Божия и Его присутствия в нашей жизни», — отметил он.

Заместительница председателя Общественной палаты города Москвы Елена Николаева подчеркнула особую значимость дней памяти старца. По ее словам, для духовных чад это время, необходимое чтобы отдать дань преданности и любви, которую они пронесут через всю жизнь и передадут следующим поколениям. «Тот, кто хоть раз прикоснулся к батюшке, кто хоть раз благословился у него, исповедовался у него, тот остается с ним навсегда», — добавила она.

Русская линия