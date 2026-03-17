У 93-летнего Предстоятеля открылось желудочное кровотечение. Он введён в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ…

В ночь на 17 марта 2026 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был экстренно госпитализирован в больницу в связи с отрывшимся у него желудочным кровотечением, сообщает портал Sputnik-Грузия.

В настоящее время состояние Предстоятеля Грузинской Церкви вызывает серьёзную тревогу врачей — он переведён в реанимацию, заявил Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии митрополит владыка Шио.

Клинические показатели Патриарха нестабильны, он введён в фазу искусственного сна и подключен к аппарату ИВЛ.

«Патриарх был переведён в отделение реанимации. Наши врачи делают всё возможное и уделяют большое внимание стабилизации его состояния. Мы надеемся на это, и с Божьей помощью так и будет», — сказал владыка Шио.

Местоблюститель призвал духовенство и всех верующих молиться за здоровье Его Святейшества.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (в миру — Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе.

В 1952 году окончил 22-ю среднюю школу города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил в 1956 году, а затем продолжил обучение в Московской Духовной академии.

16 апреля 1957 года студент 2-го курса Духовной академии Ираклий Шиолашвили по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III был пострижен в монахи с именем Илия в честь святого пророка Божия Илии.

В 1960 году будущий Католикос-Патриарх окончил Московскую Духовную академию, получив степень кандидата богословия за сочинение на тему «История афонского Иверского монастыря».

После окончания академии иеромонах Илия вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора в Батуми. В 1961 году был возведен в сан игумена, а затем архимандрита. 26 августа 1963 года хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария Католикоса-Патриарха Ефрема II.

С 1963 по 1972 годы епископ Илия нес послушание ректора Мцхетской Духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии.

В 1967 году был переведен на Абхазскую кафедру, а в 1969 году возведен в сан митрополита.

23 декабря 1977 года митрополит Илия был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии II состоялась 25 декабря 1977 года.

За время патриаршего служения Илии II значительно возросло число епархий Грузинской Церкви, количество церквей и монастырей. 30 лет назад в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их более 800. Были совершены прославления новых святых, открыты духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возведен самый большой храм Грузии — Кафедральный собор Святой Троицы.

