Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. В 1272 году князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший князь укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Часто благодаря благоверному князю, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить междоусобную брань.

Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.

Сегодня день памяти крупного русского ученого, председателя Киевского губернского отдела Союза Русского Народа профессора П.В.Никольского, скончавшегося в 1940 г.

Петр Васильевич Никольский родился 1 сентября 1858 г. в Тамбовской губернии в семье священника. Образование получил в Тамбовской семинарии и на медицинском факультете сначала Московского, а затем Киевского университета. Его специализацией стали кожные и венерические заболевания. В 1899 г. стал профессором Варшавского университета, в 1905 г. в связи с временным закрытием университета перебрался в Киев, где окунулся в самую гущу борьбы с революцией, в чем главную роль отводил православным братствам. Никольский принял активное участие в деятельности монархических организаций, часто выступал с докладами, был участником монархических съездов и конференций. В 1911−12 гг. был председателем Киевского губернского отдела СРН.

После возобновления работы Варшавского университета вернулся в Царство Польское. В годы Первой мировой войны принимал активное участие в борьбе с немецким засильем в русской медицине. В 1916 г. Варшавский университет в связи с ухудшением военного положения был эвакуирован, медицинский факультет переехал в Ростов-на-Дону. Здесь Никольский встретил революцию и гражданскую войну. Возможно, переезд уберег его от расправы чекистов, ведь многие его единомышленники в Киеве были убиты во время «красного террора» 1918−19 гг. Кроме того, профессия Никольского после колоссального падения нравов, которое принесла с собой революция, была очень востребованной, венерологи ценились на вес золота. Никольский не только уцелел в революционной мясорубке, ему удалось воспитать целую плеяду своих учеников. Скончался и похоронен в Ростове.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского ученого, «отца русской авиации», основоположника современной гидроаэродинамики Н.Е.Жуковского, скончавшегося 17 марта 1921 г.

Николай Егорович Жуковский родился 5 января 1847 г. в одном из сел Владимирской области в семье инженера-путейца. Получив образование на физико-математическом факультете Московского университета, Жуковский некоторое время работал преподавателем физики и математики в гимназии, а затем доцентом по кафедре аналитической механики Московского высшего технического училища (МВТУ) и МГУ. В 1894 г. Жуковский был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а в 1900 г. выдвинут кандидатом в действительные члены Академии, но снял свою кандидатуру, не желая оставлять преподавание в Московском университете. В 1905 г. Жуковский был избран президентом Московского математического общества.

Под руководством ученого был создан первый в Европе аэродинамический институт. В том же году Жуковский организовал воздухоплавательную секцию в обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 1913 г. Жуковский преподавал на курсах офицеров-летчиков при МВТУ, там же было создано авиационное расчетно-испытательное бюро, в котором под руководством ученого разрабатывались методы аэродинамического и прочностного расчета самолетных конструкций. Во время Первой мировой войны Жуковский разрабатывал теорию бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских снарядов, читал курс по баллистике, воздухоплаванию, специальным вопросам гидромеханики и работал над различными проблемами теоретической механики.

