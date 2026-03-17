Сводка новостей от 17 марта 2026

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, мы вспоминаем видных русских ученых П.В.Никольского и Н.Е.Жуковского…

Святой благоверный князь Даниил Московский Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца. В 1272 году князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший князь укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Часто благодаря благоверному князю, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить междоусобную брань.

Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.

Петр Васильевич Никольский Сегодня день памяти крупного русского ученого, председателя Киевского губернского отдела Союза Русского Народа профессора П.В.Никольского, скончавшегося в 1940 г.

Петр Васильевич Никольский родился 1 сентября 1858 г. в Тамбовской губернии в семье священника. Образование получил в Тамбовской семинарии и на медицинском факультете сначала Московского, а затем Киевского университета. Его специализацией стали кожные и венерические заболевания. В 1899 г. стал профессором Варшавского университета, в 1905 г. в связи с временным закрытием университета перебрался в Киев, где окунулся в самую гущу борьбы с революцией, в чем главную роль отводил православным братствам. Никольский принял активное участие в деятельности монархических организаций, часто выступал с докладами, был участником монархических съездов и конференций. В 1911−12 гг. был председателем Киевского губернского отдела СРН.

После возобновления работы Варшавского университета вернулся в Царство Польское. В годы Первой мировой войны принимал активное участие в борьбе с немецким засильем в русской медицине. В 1916 г. Варшавский университет в связи с ухудшением военного положения был эвакуирован, медицинский факультет переехал в Ростов-на-Дону. Здесь Никольский встретил революцию и гражданскую войну. Возможно, переезд уберег его от расправы чекистов, ведь многие его единомышленники в Киеве были убиты во время «красного террора» 1918−19 гг. Кроме того, профессия Никольского после колоссального падения нравов, которое принесла с собой революция, была очень востребованной, венерологи ценились на вес золота. Никольский не только уцелел в революционной мясорубке, ему удалось воспитать целую плеяду своих учеников. Скончался и похоронен в Ростове.

Николай Егорович Жуковский Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского ученого, «отца русской авиации», основоположника современной гидроаэродинамики Н.Е.Жуковского, скончавшегося 17 марта 1921 г.

Николай Егорович Жуковский родился 5 января 1847 г. в одном из сел Владимирской области в семье инженера-путейца. Получив образование на физико-математическом факультете Московского университета, Жуковский некоторое время работал преподавателем физики и математики в гимназии, а затем доцентом по кафедре аналитической механики Московского высшего технического училища (МВТУ) и МГУ. В 1894 г. Жуковский был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а в 1900 г. выдвинут кандидатом в действительные члены Академии, но снял свою кандидатуру, не желая оставлять преподавание в Московском университете. В 1905 г. Жуковский был избран президентом Московского математического общества.

Под руководством ученого был создан первый в Европе аэродинамический институт. В том же году Жуковский организовал воздухоплавательную секцию в обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. С 1913 г. Жуковский преподавал на курсах офицеров-летчиков при МВТУ, там же было создано авиационное расчетно-испытательное бюро, в котором под руководством ученого разрабатывались методы аэродинамического и прочностного расчета самолетных конструкций. Во время Первой мировой войны Жуковский разрабатывал теорию бомбометания, занимался вопросами баллистики артиллерийских снарядов, читал курс по баллистике, воздухоплаванию, специальным вопросам гидромеханики и работал над различными проблемами теоретической механики.

