Есть опасения, что данные сообщения — это часть провокации евреев, которые, прикрываясь Ираном, могут сами целенаправленно ударить по мечети Аль-Акса…

В Израиле заявили, что фрагмент иранской ракеты упал в 100 метрах от Храма Гроба Господня в Иерусалиме

16 марта 2026 года в еврейских и зарубежных СМИ появились сообщения, что фрагмент иранкой ракеты упал в 100 метрах от Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Некие обломки были обнаружены в районе Старого города. Еврейская полиция уже закрыла доступ к священным местам для «обеспечения безопасности», сообщает портал Raskolam.net.

Инцидент произошёл во время ракетного обстрела, осуществленного Ираном в направлении Иерусалима, передаёт Orthodoxianewsagency.Gr.

По данным СМИ, фрагмент, вероятно, является частью системы управления сбитой ракеты. Журналист ЭРТ Георгий Сидерис отметил, что ущерб от падения фрагмента был минимальным. Израильская полиция подтвердила, что обломки ракет и их фрагменты были обнаружены в нескольких районах Старого города, включая комплекс Храма Гроба Господня и Еврейский квартал.

В заявлении израильской полиции подчеркивается, что «враг не проводит различия между религиями, синагогами, мечетями или церквями».

Впрочем, после того, как армия Израиля, прикрываясь Ираном и желая стравить Тегеран с другими странами региона, обстреляла Азербайджан и Турцию похожими на иранские беспилотниками, доверия к Тель-Авиву нет. Ранее некоторые израильские раввины открыто призывали еврейские власти воспользоваться военным положением и самим ударить по мечети Аль-Акса на Храмовой горе, чтобы, наконец, разрушить её и списать это на неизбирательность врагов.

Исключать такой провокации со стороны Израиля никак нельзя. То, что еврейские власти мечтают уничтожить мечеть Аль-Акса и восстановить на её месте храм Соломона, ни для кого не секрет. Сообщения же полиции о том, что Иран якобы не делает «различия между религиями, синагогами, мечетями или церквями», также наводит на определённые нехорошие мысли. В любом случае, скрыть такой удар евреям будет очень непросто.

