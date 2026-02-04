При этом львовская полиция указывает, что ничего не может сделать с частными квартирами, где продолжают совершаться богослужения…

Власти Львовской области Украины отчитались, что уничтожили все общины Украинской Православной Церкви в регионе

Чиновники Львовской области Украины отрапортовали, что своими действиями фактически уничтожили все официальные общины Украинской Православной Церкви в регионе, однако, данная победа западенцев оказалась Пирровой, поскольку сам они при этом сетуют, что не могут прекратить богослужения священнослужителей УПЦ в домашних условиях.

О невозможности влиять на проведение богослужений верующих Украинской Православной Церкви в частных квартирах на внеочередной сессии Львовского облсовета указал начальник отдела превентивной деятельности ГУ Национальной полиции во Львовской области Александр Савчук, сообщает СПЖ.

Он отметил, что в настоящее время расследуются два уголовных производства, связанные с «незаконным строительством» на частных земельных участках. Однако когда речь идет о богослужениях, которые проводятся в частных домах и квартирах, правоохранители не имеют законных оснований для вмешательства.

«В публичной плоскости богослужения УПЦ МП не проходят. Если люди собираются дома, повлиять на это мы не можем», — пожаловался Александр Савчук.

Директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОВА Ирина Гаврилюк сообщила, что все четыре религиозные общины УПЦ, у которых на Львовщине были земельные участки, «перешли» в подчинение «ПЦУ». Речь идет об общинах в Бориславе, Жовкве, Мостиске и Шептицком.

«Таким образом, Львовская область стала первой в Украине, где не осталось ни одной религиозной общины УПЦ (МП)», — похвасталась Гаврилюк.

По ее словам, ещё до 2022 года в «ПЦУ» «перешли» 12 общин, в 2022 году — 13 общин, в 2023 году — 10 общин, а в 2024 году — последние четыре религиозные общины. Еще 27 общин «прекратили деятельность по собственному решению».

Она сообщила, что в Бродах, возле дома священника УПЦ «установлено видеонаблюдение, богослужения московского патриархата там не проводятся».

По словам Гаврилюк, в населенных, где ранее действовали общины УПЦ, местная власть «проводит разъяснительную работу с жителями».

По итогам обсуждения депутаты обратились к правоохранителям с просьбой усилить превентивные меры в громадах, где ранее действовали религиозные организации УПЦ, а также «реагировать на возможные проявления антигосударственной деятельности отдельных лиц». Но это вряд ли приведёт к желаемому для гонителей УПЦ результату.

