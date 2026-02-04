3 февраля 2026 года в Тарту Государственный суд Эстонии начал рассмотрение вопроса о конституционности поправок к закону «О церквях», которые предусматривают фактический запрет деятельности Эстонской Православной Христианской Церкви в Эстонии, как религиозной структуры, которая связана с Русской Православной Церковью. Ранее о неконституционности и дискриминационном характере данного закона заявил президент Эстонии Алар Карис, дважды отказавшись его подписывать, сообщает портал Raskolam.net.

Против законопроекта, принятого парламентариями, также выступили Совет церквей Эстонии, Эстонская Православная Христианская церковь и Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь. Представители эстонского духовенства указали, что данный закон несёт угрозу религиозной свободе и оказывается прямое давление на ЭПХЦ из-за её канонической связи с Московским Патриархатом.

Как сообщает Postimees, слушания прошли с участием представителей президента, парламента, министерства внутренних дел и министерства юстиции, а также делегаций Эстонской Православной Христианской Церкви, Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря и Совета церквей Эстонии.

Правительство и парламент настаивают, что изменения в закон необходимы для «защиты национальной безопасности». По их версии, потенциальная угроза исходит не от религиозных общин в Эстонии, а от «зарубежных центров влияния», что является ключевым аргументом в поддержку новых норм.

Однако Совет церквей Эстонии выразил серьёзную обеспокоенность тем, что государство через изменение законодательства вмешивается в самоопределение одной конкретной Церкви. По мнению Совета, такой подход создает опасный прецедент давления на религиозную свободу и может затронуть не только ЭПХЦ, но и другие конфессии.

Представители Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря указали, что предлагаемые нормы фактически адресованы именно ЭПХЦ из-за её канонической связи с Московским Патриархатом и не имеют общего нейтрального характера. В Церкви подчеркивают, что требование изменить подчинение нарушает принцип предсказуемости права. Кроме того, по их мнению, закон возлагает на местную Церковь ответственность за действия и высказывания зарубежных духовных лиц, которые находятся вне её контроля, что создает риск произвольного применения норм, усиливает ощущение дискриминации и подрывает доверие верующих к государству.

