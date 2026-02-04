Русская линия
Сводка новостей от 4 февраля 2026

В Болгарии торжественно отметили 10-летие канонизации Святителя Серафима (Соболева)3 февраля 2026 года Святейший Патриарх Болгарский Даниил возглавил Божественную литургию на Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии по случаю 10-летия прославления святителя Серафима Богучарского, Софийского чудотворца, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

За богослужением Предстоятелю Болгарской Церкви сослужили: епископ Мелнишский Герасим, главный секретарь Священного Синода, епископ Браницкий Иоанн, первый викарий Софийской митрополии, настоятель Подворья протоиерей Владимир Тыщук, духовный надзорник Софийской митрополии и настоятель храма святой Софии — Премудрости Божией ставрофорный иконом Кирил Дидов, настоятель храма святой великомученицы Параскевы ставрофорный иконом Йоан Чикалов, настоятель храма-ротонды святого великомученика Георгия Победоносца иконом Йоан Куков, клирик храма святого великомученика Пантелеимона протоиерей Димитрий Тухчиев, протодиакон Иван Петков, диакон Александр Морозов.

За богослужением молились: Его Величество Царь болгар Симеон II Cакскобургготский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Э.В. Митрофанова, первый секретарь Посольства В.Ю. Солодкин, директор Дома Москвы в Софии Б.А. Громов, председатель партии «АБВ» Р. Петков, сотрудники Посольства, многочисленные верующие.

В Болгарии торжественно отметили 10-летие канонизации Святителя Серафима (Соболева)Перед началом Божественной литургии Святейший Патриарх Даниил совершил хиротесию во чтеца сотрудника Подворья Феофанa Павловa.

Песнопения исполнил хор Патриаршего Подворья под руководством регента Василены Ченовой-Стефановой.

По традиции, на Божественной литургии Символ Веры прочитал Царь Симеон II.

По заамвонной молитве Святейший Патриарх Даниил совершил возведение протоиерея Димитрия в сан иконома.

По окончании богослужения были оглашены торжественные послания, посвященные юбилейной дате. Святейший Патриарх Даниил огласил свое Послание, после чего настоятель Подворья огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Далее Предстоятель Болгарской Церкви поздравил всех молящихся с праздником и преподнес настоятелю Подворья в дар крест с украшениями. В свою очередь протоиерей Владимир поблагодарил Святейшего Владыку за праздничное богослужение и от имени духовенства и прихожан преподнес в дар икону.

После благодарственных молитв Святейший Патриарх Даниил совершил молебен святителю Серафиму в крипте храма.

После молебна Святейший Патриарх, сослужившие ему архиереи и клирики, гости и активные прихожане были приглашены на праздничную трапезу, по окончании которой всем были вручены юбилейные календари и сувениры.

