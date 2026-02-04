Патриарх Болгарский Даниил лично возглавил празднования на Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии…

3 февраля 2026 года Святейший Патриарх Болгарский Даниил возглавил Божественную литургию на Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии по случаю 10-летия прославления святителя Серафима Богучарского, Софийского чудотворца, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

За богослужением Предстоятелю Болгарской Церкви сослужили: епископ Мелнишский Герасим, главный секретарь Священного Синода, епископ Браницкий Иоанн, первый викарий Софийской митрополии, настоятель Подворья протоиерей Владимир Тыщук, духовный надзорник Софийской митрополии и настоятель храма святой Софии — Премудрости Божией ставрофорный иконом Кирил Дидов, настоятель храма святой великомученицы Параскевы ставрофорный иконом Йоан Чикалов, настоятель храма-ротонды святого великомученика Георгия Победоносца иконом Йоан Куков, клирик храма святого великомученика Пантелеимона протоиерей Димитрий Тухчиев, протодиакон Иван Петков, диакон Александр Морозов.

За богослужением молились: Его Величество Царь болгар Симеон II Cакскобургготский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Э.В. Митрофанова, первый секретарь Посольства В.Ю. Солодкин, директор Дома Москвы в Софии Б.А. Громов, председатель партии «АБВ» Р. Петков, сотрудники Посольства, многочисленные верующие.

Перед началом Божественной литургии Святейший Патриарх Даниил совершил хиротесию во чтеца сотрудника Подворья Феофанa Павловa.

Песнопения исполнил хор Патриаршего Подворья под руководством регента Василены Ченовой-Стефановой.

По традиции, на Божественной литургии Символ Веры прочитал Царь Симеон II.

По заамвонной молитве Святейший Патриарх Даниил совершил возведение протоиерея Димитрия в сан иконома.

По окончании богослужения были оглашены торжественные послания, посвященные юбилейной дате. Святейший Патриарх Даниил огласил свое Послание, после чего настоятель Подворья огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Далее Предстоятель Болгарской Церкви поздравил всех молящихся с праздником и преподнес настоятелю Подворья в дар крест с украшениями. В свою очередь протоиерей Владимир поблагодарил Святейшего Владыку за праздничное богослужение и от имени духовенства и прихожан преподнес в дар икону.

После благодарственных молитв Святейший Патриарх Даниил совершил молебен святителю Серафиму в крипте храма.

После молебна Святейший Патриарх, сослужившие ему архиереи и клирики, гости и активные прихожане были приглашены на праздничную трапезу, по окончании которой всем были вручены юбилейные календари и сувениры.

Русская линия