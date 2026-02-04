В рамках Международных Рождественских чтений прошла секция о помощи приёмным семьям, в которых воспитываются дети-сироты…

29 января 2026 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя состоялась секция «Актуальные направления помощи детям-сиротам: подготовка и поддержка приемных семей», участники которой обсудили вопросы пастырской помощи приёмным семьям, деятельность ресурсных групп поддержки и клубов приемных родителей, сообщает Диакония.Ru.

В ходе секции руководительница Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности Александра Аракелова рассказала о развитии церковной помощи детям-сиротам и приемным семьям в епархиях.

«Сегодня одна из главных наших задач — это поддержка приемных семей, в которых растут дети-сироты. Для этого в епархиях назначены священники с опытом воспитания детей-сирот, которые будут отвечать за помощь приёмным семьям. Также на приходах создаются сообщества, клубы приёмных семей, к помощи подключаются добровольцы и социальные работники», — отметила Александра Аракелова.

Руководительница Ресурсного центра содействия семейному устройству Усыновите.ру Марина Баришпол рассказала о том, какие есть проекты дистанционной поддержки приёмных семей.

Опытом проведения клуба приёмных родителей на территории храма поделилась ведущая Клуба замещающих родителей Службы сопровождения замещающих семей Талдома Марина Соловьева.

Руководительница Центра семейного устройства при Марфо-Мариинской обители милосердия Елена Мораш рассказала о ресурсных онлайн-группах для приемных родителей из регионов.

В секция «Актуальные направления помощи детям-сиротам: подготовка и поддержка приемных семей» в очном и дистанционном форматах приняли участие 148 человек.

Содействие семейному устройству детей-сирот — одно из приоритетных направлений социального служения Русской Православной Церкви. В Церкви издаются пособия, проводятся обучающие тематические семинары и выездные мастер-классы, действуют 2 православные школы приемных родителей: Центр семейного устройства при Марфо-Мариинской обители и православная школа приемных родителей «Умиление» в Санкт-Петербурге, развивается работа церковных специалистов с кризисными кровными семьями детей.

При Синодальном отделе по благотворительности создан Центр по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о детях. В задачи этого Центра входит содействие в развитии семейных форм устройства детей в Церкви, координация работы церковных учреждений для детей и взаимодействие с профильными православными проектами, а также с опекунами и приемными семьями, с государственными органами опеки, обучение и аттестация церковных специалистов, проверка деятельности церковных приютов и проектов помощи детям с созданием базы данных приютов и проектов, привлечение грантовых и благотворительных средств по профилю деятельности, создание церковных Школ приемных родителей, создание служб сопровождения и поддержки кризисных кровных семей.

Русская линия