В этот день, в 1498 году в Успенском соборе Московского Кремля прошло венчание внука Великого князя Иоанна III Васильевича 14-летнего Димитрия Иоанновича на Великое княжение. Это было первое в Русской истории венчание на Великокняжеский престол с возложением на голову знаменитой шапки Мономаха и передачей всех древних реликвий, предназначавшихся наследнику Великокняжеского престола. При этом совершавший венчание митрополит Симон назвал Великого князя Иоанна III «преславным Царем Иваном, Великим князем всея Руси, Самодержцем», открыв тем самым 400-летнюю историю российского Самодержавия.

Великий князь Димитрий Иванович был сыном Великого князя Ивана Ивановича Молодого (1483 — 1509). По смерти Ивана Молодого, сына Великого князя Иоанна III от первой жены, Марии Борисовны Тверской, возможными наследниками на Великокняжеский престол оказались Димитрий и сын Иоанна III от второй жены, Софии Палеолог, Василий. Влиятельнейшие московские бояре взяли сторону Димитрия и матери его Елены из оппозиции гречанке Софье. Скрытая борьба разрешилась в 1498 г., когда Иоанну III стал известен заговор сторонников Софьи против Димитрия. Заговорщики были казнены, к Василию приставлена стража.

Наследником был объявлен Димитрий, которого Иоанн III торжественно и венчал на Великокняжеский престол. Через год, в 1499 году, дело о заговоре было пересмотрено и решено не в пользу сторонников Димитрия. Василий был наречен Государем великим князем Новгорода и Пскова, но за Димитрием титул был сохранен. Только в 1502 году Димитрия постигла окончательная опала — он был лишен титула Великого князя, который был Василию, вошедшему в историю как Василий III. Димитрий же был закован в «железа» в тесном заключении, где и вскоре и умер. Погребен в Архангельском соборе в Москве.

