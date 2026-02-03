По инициативе духовенства Русской Православной Церкви в российских регионах пройдут мероприятия, направленные на борьбу с сквернословием…

3 февраля 2026 года, во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, в российских регионах по инициативе Русской Православной Церкви стартовала акция «Неделя доброго слова». Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказал основатель Всероссийского общественного движения в защиту русского языка «Доброслово» священник Вячеслав Клюев, сообщает РИА Новости.

«В большинстве регионов России сегодня объявлен старт „Недели доброго слова“. Где-то это реально неделя, а где-то и месячники „Доброго слова“. Это комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы действительно всем миром решать проблему утверждения чистоты речи и проблему профилактики сквернословия», — рассказал отец Вячеслав.

По его словам, в основном мероприятия проходят «в образовательных организациях, но в ряде населенных пунктов они более комплексного характера — это и учреждения культуры, и библиотеки, и общественное пространство задействовано».

«Неделя доброго слова» — это специальная неделя, посвящённая распространению вежливости и позитивного общения. Цель мероприятия — напомнить людям о важности добрых слов и их влиянии на окружающих.

