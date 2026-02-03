29 января 2026 года в греческом православном соборе Святой Троицы в Нью-Йорке состоялось ужасное событие, которое многие верующие оценивают как проявление апостасии. По инициативе Всемирного совета церквей и с согласия главы Греческой архиепископии Америки (Константинопольского патриархата) Архиепископа Элпидофора перед лицом святых икон был организован масштабный экуменический «молебен», сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Провозглашенная «совместная молитвенная служба» обернулась не только вопиющим нарушением православных канонов, но и фактическим признанием представителями Фанара нормальности содомии. Так, среди присутствующих была епискпопша-извращенка Евангелическо-лютеранской церкви в Америке Катрин Фостер. С 2007 года данная особа состоит в «однополом браке», но это не помешало владыке Элпидофору допустить её в храм, сообщает портал Raskolam.net.

Помимо Катрин Фостер в действе приняли участие «священница» Кирстен Гидеро из Епископальной церкви, ранее уволенная из христианского университета за продвижение гендерной идеологии, католический кардинал Тимоти Долан, епископ Питер Итон (Епископальная церковь), архиепископ Памфилийский Даниил (УПЦ в США, Константинопольский Патриархат), а также представители Армянской апостольской церкви.

Примечательно, что архиепископ Элпидофор не просто позволил присутствовать данным персонажам в храме, но и разрешил им «священнодействовать». Кирстен Гвидеро, например, читала «молитвы» с амвона перед иконостасом, а в это время православные иерархи и клирики вторили ей «Господи, помилуй».

В своём выступлении, которое многими было охарактеризовано как антиправославный манифест, архиепископ Элпидофор обратился к собравшимся с призывом «выйти за пределы нашей церковной замкнутости» и «принять разнообразие, существующее в Теле Христовом».

Под «разнообразием» представитель Фанара, по сути, продвигает еретическую «теорию ветвей», отрицая догмат о Православной Церкви как о единственной Истинной Церкви Христовой, отмечают авторы Телеграм-канала «Православная Молдова и мир». Он представляет Православие лишь как одну из множества равноправных деноминаций, которая должна адаптироваться к современным либеральным установкам и «повестке дня».

Впрочем, события в Нью-Йорке являются не единичным происшествием, а частью последовательной стратегии Фанара, направленной на нивелирование Православия в контексте глобального религиозного синкретизма. Архиепископ Элпидофор систематически испытывает пределы терпения верующих, последовательно вводя все более спорные практики: от совместных молитв с иудеями и мусульманами до признания «священства» половых извращенцев.

Недавно Константинопольский патриархат также организовал в Стамбуле ежегодную «Экуменическая молитва» за единство христиан. Мероприятие, состоявшееся 17 января 2026 года в кафедральном соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Высокочтимой Общины Ставродроми, собрало представителей различных христианских конфессий и общин города, демонстрируя стремление Фанара к экуменизму.

Русская линия