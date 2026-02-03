3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, цель которого — призвать людей отказаться от использования матерной брани и привлечь внимание к вопросам культуры речи. Но в России, к сожалению, мат стал в последние годы чуть ли не повсеместным явлением: матерятся в нашей стране, как взрослые, так и дети, как мужчины, так и женщины. Нередко мат можно услышать даже от людей, ходящих в храм.

В связи с этим в своё время духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) обращал внимание на данную проблему, указывая, что если русские люди не перестанут материться, Россию ждёт печальная участь. Мат сам по себе отгоняет от человека благодать Божию, а когда это становится повсеместным явлением в целой стране, то ничего хорошего такое государство не ждёт.

Пока же в России всё с этим очень плохо. Если в советские времена матерились в основном мужчины, и в мужском коллективе считалось неприличным материться при женщинах, то сейчас многие женщины могут дать фору мужчинам, и данная норма быстро уходит в прошлое.

Уже даже в Институте русского языка имени В.В. Виноградова РАН бьют тревогу. Причём сотрудник данного института, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов переживает не столько за чистоту русского языка, сколько за то, что мат может вскоре утратить в России свою ругательную сущность.

«Явно, что мата стало больше. <…> Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Владимир Пахомов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.

Что сказать, такие у нас специалисты в Институте русского языка, других, видимо, уже нет. Стоит ли удивляться, что мат после этого стал повсеместным явлением?

Русская линия