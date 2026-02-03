В Украинской Православной Церкви прокомментировали заявление заместительницы председателя правительства Украины по гуманитарной политике, главы украинского Минкульта Татьяны Бережной о так называемой «логике» изъятия храмов и монастырей у УПЦ и передачи их «ПЦУ». 2 февраля 2026 года Бережная в эфире национального телемарафона заявила, что Украина является светским государством, а министерство культуры якобы действует «не по конфессиональной логике, а по логике права, ответственности и соответствия объекта его историческому и функциональному назначению», сообщает СПЖ.

Ее комментарий появился в то время, как Министерство культуры передало в безвозмездное пользование «ПЦУ» два корпуса (№ 49 и № 70) на территории Нижней Киево-Печерской лавры, которая, как подчеркнули в УПЦ, уже почти три года остаётся закрытой для паломников.

В то же время в Информационно-просветительском отделе УПЦ обратили внимание, что чиновница так и не объяснила, каким образом религиозная организация, созданная в 2019 году, может соответствовать историческому и функциональному назначению Киево-Печерской лавры — святыни с тысячелетней историей, неразрывно связанной именно с Украинской Православной Церковью.

Говоря о договоре с Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», Бережная заявила, что он якобы предусматривает пользу и для заповедника, и для религиозной общины, и для государства в целом. Однако конкретных механизмов реализации этих слов министр культуры не озвучила.

Кроме того, она заявила, что государство «должно работать только с теми общинами, которые действуют в правовом поле и способствуют сохранению памятников». При этом чиновника голословно обвинила Украинскую Православную Церковь в ненадлежащем содержании сооружений Лавры и появлении новостроек на её территории.

В УПЦ подчеркнули, что подобные утверждения звучат особенно возмутительно на фоне отсутствия каких-либо примеров того, что общины «ПЦУ» способны более эффективно сохранять и восстанавливать храмовые памятники культуры, многие из которых ранее были доведены до аварийного состояния именно в период государственного управления.

Русская линия