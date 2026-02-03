В планах режима Зеленского полностью изгнать монашествующих УПЦ из Лавры и отдать её украинским раскольникам…

Министерство культуры Украины заявило о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры, которые ранее были отобраны у монашествующих Украинской Православной Церкви, в безвозмездное пользование раскольнической структуре «Православная церковь Украины», сообщает РИА Новости.

«Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины первые два корпуса на территории Нижней лавры. Переданы корпуса № 70 и № 49, расположенные на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Указывается, что целью передачи корпусов является «создание условий для полноценного проведения религиозных и монастырских практик общины ПЦУ», а также «процесс юридического закрепления ее служения в Киево-Печерской лавре».

В Минкульте Украины не скрывают, что в будущем намерены изгнать монашествующей Украинской Православной Церкви из обители полностью, а все её здания и храмы передать раскольникам.

Процесс постепенного выселения монахов УПЦ из Лавры начался в 2023 году. В марте 2023 года Минкультур Украины уведомил монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Занимавший тогда должность министра культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монашествующие УПЦ могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую «ПЦУ». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, но был освобожден после внесения залога.

Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция Предстоятеля Украинской Православной Церкви, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней — государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь — главные храмы Лавры. Национальный заповедник еще в начале 2023 года запретил УПЦ проводить богослужения в главных храмах верней лавры и в то же время разрешил их проводить раскольникам из «ПЦУ», отобрал многие постройки на территории нижней лавры.

Русская линия