24 января 2026 года в старинном сербском монастыре Осовица состоялось собрание отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, сообщает Православие.Ru.

Руководитель отделения Общества протоиерей Миладин Митрович отметил, что отделение ИППО в Республике Сербской активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение и продвижение положительного имиджа России на Балканах как дружественной страны.

Также протоиерей Миладин Митрович констатировал, что за прошедший год отделение Общества организовало ряд научных, культурных и образовательных мероприятий, направленных на сохранение духовного и культурного наследия наших стран.

На собрании присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов. Он высоко оценил работу отделения ИППО и отметил огромный вклад в развитие двусторонних русско-сербских отношений.

«Наша цель — установить самые тесные связи между нашими странами. Это соответствует национальным интересам обеих сторон», — отметил Игорь Калабухов.

Русская линия