Камерунские власти официально разрешили Патриаршему экзархату Африки осуществлять богослужебную, миссионерскую и социальную деятельность в стране…

23 января 2026 года был опубликован указ президента Республики Камерун Поля Бийя, который разрешает деятельность Русской Православной Церкви в стране, что означает юридическое закрепление присутствия Патриаршего экзархата Африки в Камеруне, сообщается на официальном сайте Экзархата Африки.

В настоящее время Северо-Африканская епархия Русской Церкви в Камеруне состоит из двух благочиний: Центрального и Западного.

К Центральному благочинию отнесены приходы, расположенные на территории Центрального, Адамава, Северного и Крайнесеверного регионов, а также приходв в Республике Чад. Центр благочиния — г. Яунде.

К Западному благочинию — приходы, расположенные на территории Восточного, Южного, Прибрежного, Западного, Юго-Западного и Северо-Западного регионов Республики Камерун. Центр благочиния — г. Дуала.

Распоряжением Патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина от 15 августа 2025 года благочинным приходов Западного церковного округа назначен иерей Герман Мбарга. 25 августа 2025 года благочинным приходов Центрального церковного округа провозглашён архимандрит Сотирий (Матумби).

Русская линия