28 января 2026

Русская Православная Церковь получила официальный статус в Камеруне
Камерунские власти официально разрешили Патриаршему экзархату Африки осуществлять богослужебную, миссионерскую и социальную деятельность в стране…

Патриарший Экзархат Африки23 января 2026 года был опубликован указ президента Республики Камерун Поля Бийя, который разрешает деятельность Русской Православной Церкви в стране, что означает юридическое закрепление присутствия Патриаршего экзархата Африки в Камеруне, сообщается на официальном сайте Экзархата Африки.

В настоящее время Северо-Африканская епархия Русской Церкви в Камеруне состоит из двух благочиний: Центрального и Западного.

К Центральному благочинию отнесены приходы, расположенные на территории Центрального, Адамава, Северного и Крайнесеверного регионов, а также приходв в Республике Чад. Центр благочиния — г. Яунде.

К Западному благочинию — приходы, расположенные на территории Восточного, Южного, Прибрежного, Западного, Юго-Западного и Северо-Западного регионов Республики Камерун. Центр благочиния — г. Дуала.

Распоряжением Патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина от 15 августа 2025 года благочинным приходов Западного церковного округа назначен иерей Герман Мбарга. 25 августа 2025 года благочинным приходов Центрального церковного округа провозглашён архимандрит Сотирий (Матумби).

