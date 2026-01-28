Улицы столицы России в будущем могут быть переименованы в честь расположенных на них храмов, поскольку это является одной из древнейших традиций столичной топонимики. Об этом на семинаре для настоятелей строящихся храмов рассказал заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иерей Александр Привалов, сообщает ТАСС.

«Буквально накануне нашего семинара ко мне обратились из Генплана Москвы со следующей инициативой. Они считают необходимым поддержать одну из древнейших, наряду с географической проекцией и закреплением фамилий, традицию московских топонимик — наименовывать улицы по расположенным на них храмах, как у нас в старой Москве», — сообщил отец Александр на мероприятии, проходящем в рамках XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в залах храма Христа Спасителя.

По его словам, именно в этой традиции названы столичные улицы Ильинка, Покровка и Якиманка, чьи названия не всегда понятны современным москвичам.

Отец Александр отметил, что судьба этой инициативы зависит от поддержки её священниками. «Если это будет коллективная инициатива, то есть не один батюшка захочет, а 10−20, то Генплан её поддержит. Приложим своё участие, потому что это названия улиц — это украшение Москвы», — резюмировал он.

Русская линия