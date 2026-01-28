27 января 2026 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное пленарное заседание XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщает Патриархия.Ru.

В зале Государственного Кремлевского дворца собралось свыше 5 тысяч человек: Преосвященные архипастыри — члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы экзархатов, митрополий и епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, представители обеих палат российского парламента, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ректоры и представители свыше 250 российских и зарубежных вузов, директора и педагоги общеобразовательных организаций, священнослужители, приходские специалисты, деятели науки и культуры.

Ведущим мероприятия стал председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Обращаясь к Его Святейшеству и всем участникам форума, митрополит Евгений, в частности, сказал:

«Ваше Святейшество, разрешите от лица всех собравшихся приветствовать Вас, а также всех участников торжественного пленарного заседания XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Определением Священного Синода и Вашим Первосвятительским благословением Чтения в этом году посвящены теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Международному этапу предшествовал масштабный региональный этап, который прошел с сентября по декабрь минувшего года. Он охватил все регионы России, а также ряд других стран канонической территории Русской Православной Церкви. В нем приняло участие свыше одного миллиона человек. Программа регионального этапа включала множество мероприятий различных направлений, объединенных идеей важности нравственной составляющей образования.

Просвещение имеет определяющее значение для развития личности человека, раскрытия его Богом данных талантов и способностей, а также, что особенно важно, для духовно-нравственного воспитания человека и формирования его моральных качеств. Последнее измерение не просто важное, оно призвано быть смысловым стержнем для любого образовательного направления, будь то гуманитарная или естественно-научная сфера".

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный теме Чтений.

Святейший Патриарх Кирилл, председатель Международных Рождественских чтений, выступил с основным докладом перед участниками торжественного собрания.

Приветствие Президента России В. Путина огласил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И. Щеголев.

Министр просвещения РФ С. Кравцов зачитал приветствие председателя Правительства РФ М. Мишустина. Министр просвещения также обратился с приветствием к собравшимся от своего имени.

Приветствие председателя Совета Федерации ФС РФ В. Матвиенко огласил первый заместитель председателя Совета Федерации А. Яцкин.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А. Кузнецова огласила приветствие председателя Нижней палаты Российского парламента В. Володина.

Приветствие министра обороны РФ А. Белоусова огласил заместитель министра — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии В. Горемыкин.

Приветствие министра иностранных дел РФ С. Лаврова огласил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Е. Иванов.

Приветствие министра культуры РФ О.Б. Любимовой огласила статс-секретарь — заместитель министра культуры Ж. Алексеева.

Приветствие министра науки и высшего образования РФ В. Фалькова зачитала заместительница министра О.В. Петрова.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В. Сучков огласил приветствие мэра российской столицы С. Собянина.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания с заключительным словом, в котором отметил важное значение форума и выразил благодарность всем его участникам. Предстоятель Русской Церкви, в частности, сказал:

«Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто принял участие в очередных Международных Рождественских образовательных чтениях, которые стали действительно очень важным форумом, объединяющим и духовенство, и педагогов, и представителей общественности для обсуждения вопросов, имеющих отношение к образованию, воспитанию, то есть формированию будущего нашего народа, будущего нашей страны.

Глубоко убежден в том, что опыт, который сформировался в рамках работы Рождественских чтений, является уникальным. Нигде в мире ничего подобного не происходит. Создавая этот замечательный форум, мы руководствовались совершенно конкретными задачами. Мы стремились к тому, чтобы слово православных людей, касающееся не только чисто религиозной тематики, но и разных сторон жизни, дошло до сознания нашей общественности и нашего народа.

Почему это было важно? Потому что в храм не все приходят. Кто-то еще колеблется в вере, кому-то стоять трудно — не все имеют возможность выслушать назидание, которое в храме обращается к людям. Правда, теперь помогает телевидение и есть замечательные телепрограммы, которые информируют о церковной жизни, но никакое телевидение не может конкурировать с реальным опытом общения, когда с нами делятся опытом и знаниями, когда ведется реальная живая дискуссия по важным темам.

Мы трудимся для того, чтобы пробудились потенциальные силы наших приходских активистов, чтобы очень важное слово, которое Церковь сегодня несет миру, звучало не только с амвонов, но чтобы и миряне несли это слово, помогая людям далеким от Церкви понимать, что такое Русская Церковь сегодня, чем она занимается и насколько все это важно для благополучия нашего народа.

В меру сил мы осуществляем эту важную миссию, и я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех вас. И тех, кто организовал, и тех, кто трудится, кто выступает, и кто слушает и потом понесет мысли, обретенные в этом зале, на свои приходы, в свои молодежные и общественные организации, то есть туда, где эти мысли могут помочь людям понимать положение Церкви в нашей стране, но, самое главное, услышать голос Церкви и по тем вопросам, которые чаще всего в проповедях не затрагиваются.

Призываю на всех вас благословение Божие. Прошу передать мое благословение и тем, кто вас делегировал, и выразить надежду, что по милости Божией будет и впредь развиваться замечательная традиция — опыт проведения Международных Рождественских встреч в Первопрестольном граде".

Трансляция собрания осуществлялась на телеканалах «Россия 24», «Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале Международных Рождественских чтений и в мобильном приложении «ПравОбраз».

После официальной части заседания состоялся концерт.

Русская линия