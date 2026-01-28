Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что России нужен «корпоративный демографический стандарт»…

Работодатели могут поддерживать многодетные семьи, используя прогрессивный подход, когда с увеличением количества детей увеличивается поддержка сотрудников, предложил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в зале церковных соборов столичного Храма Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Отец Федор отметил важность внедрения в России прогрессивного подхода, когда с увеличением количества детей увеличивается помощь, которую оказывают семье. По его словам, такой подход внедряется, в частности, на уровне регионального материнского капитала.

«Нужен и корпоративный демографический стандарт. Крупные корпорации вполне имеют возможность, и мы знаем, что многие делают, оказывать и создавать свои программы помощи в зависимости от количества детей (у своих сотрудников — ред.)», — сказал священник.

Говоря о поддержке многодетных, он обратил внимание на помощь государства с ипотекой и практику социального найма, когда можно по льготным ценам снимать жильё того объёма, который необходим семье.

«Мы прекрасно понимаем, что городское жильё, тем более для многодетной семьи, сегодня труднодоступно. Государство должно сделать всё, чтобы многодетная семья себя чувствовала комфортно в большом городе», — призвал отец Федор.

Глав Патриаршей комиссии также высказал идею о «возвращении к природе, к селу», где многодетным семьям будет комфортно развиваться, заниматься землёй. В качестве примера он привёл программу «Дальневосточный гектар».

«Так же должно быть и в центральных регионах — земли достаточно. Мне кажется, каждая многодетная семья должна быть наделена значительными участком земли, чтобы она могла сама строить свою жизнь», — заключил представитель Церкви.

