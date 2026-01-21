19 января 2026 года завершилась организованная Синодальным отделом по благотворительности церковная благотворительная акция «Добро в Рождество». В акции приняли участие более 2 тысяч человек, которые пожертвовали суммарно более 1,8 млн рублей, сообщает Диакония.Ru.

Акция началась 19 декабря и была приурочена к трем праздникам — Дню памяти святителя Николая Чудотворца, Рождеству Христову и Крещению Господню.

Она включала 7 сборов. В результате первого сбора 3570 детей из городов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей получили рождественские подарки. Этот сбор закрылся за неделю после начала акции.

Благодаря второму сбору 450 одиноких стариков из сел Башкирии в ближайшее время получат продуктовые наборы. Этот сбор также был закрыт до окончания акции.

В результате третьего сбора более 60 одиноких стариков в Омской области получат дрова для отопления своих домов — в сибирской глубинке их нужно отапливать 9 месяцев в году.

Четвертый сбор был организован для помощи детям-сиротам. Собранной суммы хватит на оплату курсов поддержки приемных семей и обучение в православной школе приемных родителей 7 семей из отдаленных регионов.

В результате акции были собраны средства на помощь тем, кто обращается на церковную горячую линию 8−800−70−70−222. Ежедневно операторы отвечают на 200 звонков. Линия круглосуточная.

Участники акции смогли поддержать голодающих детей в Африке. После урагана и засухи православные общины в республике Малави на грани выживания. Для них продолжается сбор средств на платформе «Поможем» Синодального отдела по благотворительности.

В рамках акции можно было поддержать все направления церковного милосердия и подписаться на регулярные пожертвования на сайте Синодального отдела по благотворительности.

На сайте акции https://dobrodiaconia.tilda.ws/ в ближайшие дни еще можно сделать пожертвование и поддержать один или несколько сборов.

Сегодня Русская Православная Церковь — один из крупнейших организаторов благотворительности в России. Это сотни проектов помощи и тысячи делателей. Подробнее узнать о них и помочь можно в телеграм-канале «Дела Церкви» и на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Русская линия