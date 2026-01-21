Русская линия
Сводка новостей от 21 января 2026

Русская Православная Церковь подвела итоги благотворительной акции «Добро в Рождество»
Более 1,8 млн рублей собрали участники рождественской акции, организованной Синодальным отделом по благотворительности…

Делай добро к Рождеству19 января 2026 года завершилась организованная Синодальным отделом по благотворительности церковная благотворительная акция «Добро в Рождество». В акции приняли участие более 2 тысяч человек, которые пожертвовали суммарно более 1,8 млн рублей, сообщает Диакония.Ru.

Акция началась 19 декабря и была приурочена к трем праздникам — Дню памяти святителя Николая Чудотворца, Рождеству Христову и Крещению Господню.

Она включала 7 сборов. В результате первого сбора 3570 детей из городов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей получили рождественские подарки. Этот сбор закрылся за неделю после начала акции.

Благодаря второму сбору 450 одиноких стариков из сел Башкирии в ближайшее время получат продуктовые наборы. Этот сбор также был закрыт до окончания акции.

В результате третьего сбора более 60 одиноких стариков в Омской области получат дрова для отопления своих домов — в сибирской глубинке их нужно отапливать 9 месяцев в году.

Четвертый сбор был организован для помощи детям-сиротам. Собранной суммы хватит на оплату курсов поддержки приемных семей и обучение в православной школе приемных родителей 7 семей из отдаленных регионов.

В результате акции были собраны средства на помощь тем, кто обращается на церковную горячую линию 8−800−70−70−222. Ежедневно операторы отвечают на 200 звонков. Линия круглосуточная.

Участники акции смогли поддержать голодающих детей в Африке. После урагана и засухи православные общины в республике Малави на грани выживания. Для них продолжается сбор средств на платформе «Поможем» Синодального отдела по благотворительности.

В рамках акции можно было поддержать все направления церковного милосердия и подписаться на регулярные пожертвования на сайте Синодального отдела по благотворительности.

На сайте акции https://dobrodiaconia.tilda.ws/ в ближайшие дни еще можно сделать пожертвование и поддержать один или несколько сборов.

Сегодня Русская Православная Церковь — один из крупнейших организаторов благотворительности в России. Это сотни проектов помощи и тысячи делателей. Подробнее узнать о них и помочь можно в телеграм-канале «Дела Церкви» и на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Отец Павел Островский: «Чиновник, отдающий предпочтение мигрантам, а не коренному населению, хуже неверного — он изменяет своей стране»
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа исключили мигрантов из правил программы жилищного капитала для молодых семей...

Сергей Миронов призвал отобрать ножи у мигрантов
На фоне вопиющих преступлений гастарбайтеров лидер «Справедливой России» призвал вновь ввести уголовную ответственность за ношение холодного оружия...

Архиепископ Албанский Иоанн назван в Албании человеком 2025 года
Блаженнейший Владыка стал первым Предстоятелем Албанской Церкви албанского происхождения с 1990 года...

Архиерейский собор Армянской апостольской церкви перенесли из Армении в Австрию
Собраться и свободно обсудить проблемы церковной жизни в Ереване, как это было раньше, теперь невозможно из-за антицерковных гонений премьер-министра Пашиняна...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем день Переяславской Рады — день воссоединения Украины с Россией...

