70-летний Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн (Пелуши) был назван человеком 2025 года в Албании. В ежегодном онлайн-голосовании, проведенном албанским порталом News Bomb, в ходе которого гражданам предлагалось выбрать одного из 12-ти специально отобранных кандидатов приняли участие более 10 тысяч человек, сообщает Православие.Ru со ссылкой на Orthochristian.com.

Архиепископ Иоанн получил 32% голосов, то есть около 3 тысяч голосов.

В 2025 году владыка был избран Предстоятелем автокефальной Албанской Православной Церкви, став первым Архиепископом албанского происхождения с 1990 года. Своим спокойствием, взвешенными словами и призывами к единству архипастырь завоевал всеобщее уважение и признательность, что нашло отражение в поддержке общественности.

Среди других кандидатов на тот же титул были судья Верховного суда; бизнесмен; бывший член парламента страны; директор общественного телевидения; капитан прогулочного катера, который погиб летом прошлого года, спасая двух израильских туристов на озере Шкодер (Скадарское озеро) на севере Албании; глава полицейского управления; журналисты; бывший директор заповедника; бразильский тренер сборной Албании; и модель. Занявший второе место в онлайн-голосовании получил 28% голосов, а занявший третье место получил всего 8% голосов.

Будущий архиепископ Иоанн был крещен в период воинствующего атеизма в Албании покойным епископом Аполлонийским Космой (Кирьо), который принимал активное участие в сопротивлении безбожному коммунистическому режиму Энвера Ходжи, при котором Церковь в Албании была практически истреблена. Сейчас Его Блаженство продолжает дело своего предшественника покойного Архиепископа Анастасия, его духовного отца, развивая международно признанные структуры, созданные его предшественником для небольшой по численности Албанской Православной Церкви.

Архиепископ Иоанн также продолжает добиваться возвращения церковного имущества, которое, по решению судов, на бумаге принадлежит Албанской Церкви, но еще не было возвращено государством. Он поддерживает добрые отношения с другими христианскими общинами страны, при этом не стесняясь высказывать свое несогласие, когда это необходимо. Правительство Албании открыто продемонстрировало свою поддержку Архиепископу Иоанну благодаря его приверженности делу содействия мирному сосуществованию разных религиозных конфессий страны.

Русская линия