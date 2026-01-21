Собраться и свободно обсудить проблемы церковной жизни в Ереване, как это было раньше, теперь невозможно из-за антицерковных гонений премьер-министра Пашиняна…

Архиерейский собор Армянской апостольской церкви, являющейся монофизитской и не находящейся в общении с Православными Церквами, планировалось провести в декабре 2025 года, однако впоследствии его перенесли на февраль 2026 года. Причём собрание пройдет в Австрии, а не в Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Первопрестольного Эчмиадзина.

В пресс-службе отметили, что заседание любого органа-собрания ААЦ, за исключением Национально-церковного собора, может проводиться в любом месте. Подобные прецеденты были как в случае с Архиерейским собором, так и в случае с заседанием Верховного духовного совета.

«В связи с этим, по приглашению Католикоса всех армян, Архиерейский собор пройдет 16−19 февраля в австрийском городе Санкт-Пельтен», — заявили в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина.

Собор пройдет на фоне конфронтации властей с Церковью.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его грубого вмешательства в церковные дала и инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Вступившегося за Церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они призвали Католикоса добровольно отречься от престола и обвинили его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую «дорожную карту благоустройства» Армянской апостольской церкви.

