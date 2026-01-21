В этот день — 8 января 1654 года, на площади в Переяславе открылось собрание представителей малороссийского народа, созванное по инициативе гетмана Богдана Хмельницкого, на котором было провозглашено воссоединение Малороссии с Московской Русью. Этому событию предшествовало согласие Земского Собора принять братьев по вере и крови под высокую руку Московского Царя. Решение далось непросто, Царь Алексей Михайлович и соборяне прекрасно понимали, что после этого предстоит тяжелейшая война с Польшей (что и произошло). Однако после детального обсуждения решение было принято (особенным ревнителем воссоединения Великой Руси с Малой Русью был Патриарх Никон).

Как сообщали современники, площадь в Переяславе, прилегающие улицы и даже крыши домов были заполнены собравшимися людьми. В собрании участвовали не только представители казацких полков, но и переяславские горожане и крестьяне окрестных сел. К Раде обратился с пространной речью гетман Хмельницкий. Он обрисовал общую ситуацию, рассказал о жертвах, понесенных православными малороссами в освободительной борьбе, и спросил, желают ли представители народа присягнуть на верность Московскому Царю. «Волим под Царя восточного православного! Лучше в своей благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову, поганину достаться!» — прокатилось в ответ.

После этого началась присяга, первыми на верность Царю присягнули гетман и полковники, на следующий день — остальная старшина, казаки и остальной народ. Присягали перед Святым Крестом и Евангелием. То же происходило в Киеве, Нежине, Чернигове и других крупных городах освобожденных от польской власти. В мелких городах и селах приведение к присяге осуществлялось местной казачьей администрацией. Как свидетельствуют современники, народ присягал не только охотно, но и радостно, и не было никаких сообщений о попытках уклониться от присяги. В течение января-февраля присяга на верность Московскому Царю была проведена по всей свободной от поляков территории Украины, во всех 17 казачьих полках. При этом составлялись списки лишь глав семейств, принявших присягу. Таковых по спискам оказалось 127 338 человек. Если же учесть общую численность семей с домочадцами, то получается, что в 1654 г. присягнуло около миллиона человек, т. е. подавляющая часть населения освобожденной от поляков Украины.

Русская линия