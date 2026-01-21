Настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области, ведущий передачи на федеральном телеканале «Спас» и радио Sputnik иерей Павел Островский поддержал инициативу властей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые с 1 января 2026 года исключили мигрантов из правил программы жилищного капитала для молодых семей, сообщает Радио Sputnik.

ЯНАО стал первым в России регионом, где помощь по программе привязали к продолжительности проживания семьи в стране. Теперь претендовать на господдержку смогут только граждане России, родившиеся на её территории или прожившие в стране не менее 20 лет. Кроме того, власти сократили срок реализации сертификата со 180 до 120 дней.

«Когда инокультурные мигранты получают квартиры и пособия, а своим не хватает, это вызывает огромный вопрос», — сказал отец Павел в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Как отметил священник, некоторые мигранты, зная схемы, специально едут в Россию для получения пособий, при этом совершенно не любят нашу страну, не изучают наш язык и не проявляют интереса к нашей культуре. По его мнению, с этим «злом нужно бороться совершенно беспощадно».

В качестве антипримера он привёл страны, которые не боролись с проблемой мигрантов и теперь расплачиваются за это — Великобританию, Германию и другие государства.

«Сначала нужно накормить своего, а когда свой накормлен, потом, пожалуйста, можно и чужих кормить. Апостол Павел прямо говорит: „тот, кто не заботится о домашних, хуже неверного“. Поэтому если чиновник отдаёт предпочтение мигрантам, а не коренному населению, то он хуже неверного — он изменяет своей стране», — заключил отец Павел Островский.

Русская линия