Отец Павел Островский: «Чиновник, отдающий предпочтение мигрантам, а не коренному населению, хуже неверного — он изменяет своей стране»
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа исключили мигрантов из правил программы жилищного капитала для молодых семей…
Настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области, ведущий передачи на федеральном телеканале «Спас» и радио Sputnik иерей Павел Островский поддержал инициативу властей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые с 1 января 2026 года исключили мигрантов из правил программы жилищного капитала для молодых семей, сообщает Радио Sputnik.
Как отметил священник, некоторые мигранты, зная схемы, специально едут в Россию для получения пособий, при этом совершенно не любят нашу страну, не изучают наш язык и не проявляют интереса к нашей культуре. По его мнению, с этим «злом нужно бороться совершенно беспощадно».
В качестве антипримера он привёл страны, которые не боролись с проблемой мигрантов и теперь расплачиваются за это — Великобританию, Германию и другие государства.
«Сначала нужно накормить своего, а когда свой накормлен, потом, пожалуйста, можно и чужих кормить. Апостол Павел прямо говорит: „тот, кто не заботится о домашних, хуже неверного“. Поэтому если чиновник отдаёт предпочтение мигрантам, а не коренному населению, то он хуже неверного — он изменяет своей стране», — заключил отец Павел Островский.
