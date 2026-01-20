18 января 2026 года, в Крещенский сочельник, в столице Республики Маврикий городе Порт-Луи Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, временно управляющий Южно-Африканской епархией, совершил чин великого освящения храма Преображения Господня, первого храма Русской Православной Церкви в этой стране, и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает пресс-служба Патриаршего экзархата Африки.

Великое освящение храма Русской Православной Церкви в Африке совершено впервые с момента учреждения Патриаршего экзархата Африки.

За Литургией архиерею сослужил настоятель храма протоиерей Димитрий Матиенко.

На торжестве присутствовали заместитель министра иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Республики Маврикий Раджен Нарсинген, младший министр агропромышленности, продовольственной безопасности и «синей» экономики Республики Маврикий Фабрис Дэвид, представители посольства Российской Федерации в Республике Маврикий, многочисленные прихожане и гости.

По окончании Литургии владыка совершил чин великого освящения воды.

После богослужения протоиерей Димитрий обратился к архипастырю с приветственным словом. Затем митрополит Константин поздравил верующих с наступающим праздником Богоявления, освящением храма и произнес архипастырское слово.

Владыка подарил протоиерею Димитрию наперсный крест, а храму — икону святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Отец Димитрий преподнес архиерею панагию.

Протоиерей Димитрий и активные прихожане были удостоены благодарственных писем. Всем участникам богослужения были вручены иконки на молитвенную память.

19 января 2026 года, в праздник Крещения Господня, владыка Константин совершил в новоосвящённом храме праздничную Божественную литургию.

После богослужения митрополит Константин и протоиерей Димитрий с прихожанами отправились на побережье Индийского океана для совершения Таинства Крещения. В водах океана владыка крестил шестерых местных жителей. Затем архипастырь обратился к новопросвещенным со словами напутствия. Каждый из них получил нательный крестик и иконку.

В этот же день в Преображенском храме митрополит Константин встретился с послом России в Республике Маврикий И. Зейналовой. Во встрече участвовал протоиерей Димитрий Матиенко. За чаепитием в приходском доме собеседники обсудили текущие вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви и российского посольства и в завершение обменялись памятными подарками.

