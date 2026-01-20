Глава Иерусалимского Патриархата освятил изготовленную в России копию Плащаницы Божией Матери, которая хранится в Иерусалиме в церкви подворья Малая Гефсимания…

17 января 2026 года Иерусалимский Патриарх Феофил принял делегацию Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета Фонда Владимиром Якуниным. Целью встречи было освящение Его Блаженством копии Плащаницы Божией Матери, изготовленной по инициативе Фонда с оригинала Плащаницы, которая хранится в Иерусалиме в церкви подворья Малая Гефсимания, и была пожертвована известной русской благотворительницей XIX века графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской, сообщает пресс-служба Русской Духовной миссии.

Во встрече делегации Фонда Андрея Первозванного с Блаженнейшим Патриархом Феофилом приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).

Копия Плащаницы была изготовлена специально для Староладожского Свято-Успенского женского монастыря в с. Старая Ладога Ленинградской области. Блаженнейший Патриарх Феофил, отметил, что Плащаница Божией Матери, хранящаяся в Малой Гефсимании, особо почитается верующими Иерусалимской Церкви и паломниками. Именно с ней совершается Крестный ход накануне праздника Успения Божией Матери с подворья к месту Её погребения.

Владимир Якунин выразил глубокую благодарность и искреннюю признательность Предстоятелю Иерусалимской Церкви Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его традиционную поддержку православных паломников из России, а также за его молитвы за Россию и Русскую Православную Церковь.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов, в свою очередь, отметил усилия Патриарха Феофила по сбережению религиозного статус-кво Иерусалима, обеспечению беспрепятственного доступа богомольцев со всего мира к святыням, защите христианских общин Ближнего Востока и сохранению единства мирового православия.