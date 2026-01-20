8 января 2026 года сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) Харьковской области Украины был силой задержан и мобилизован настоятель Свято-Михайловского храма Изюмской епархии УПЦ в селе Петровка иерей Вячеслав Калиниченко, сообщает портал Raskolam.net.

54-летнего отца Вячеслава остановили полицейские на блокпосту в городе Чугуеве и насильно отвезли в районный территориальный центр комплектования. Там, по словам супруги, его удерживали более 72 часов — до 13 января, без каких-либо объяснений причин.

Во время нахождения священнослужителя в Чугуевском РТЦК сотрудники ТЦКпытались получить доступ к его смартфону и установить приложение «Оберіг». 13 января отец Вячеслав смог позвонить жене и попросил заблокировать его сим-карту. Женщина незамедлительно вызвала полицию, однако, по её словам, правоохранители не спешили приезжать, хотя к зданию ТЦК по очереди подъезжали две полицейские машины.

Пока супруга ожидала полицию, священника вывезли в Харьков. «Мне потом вынесли в пакете его вещи. Батюшка меня видел, просил разрешение поговорить, но ему не разрешили», — рассказала матушка. В Харькове найти мужа ей не удалось, и связь с ним отсутствовала. В 2 часа ночи 14 января отец Вячеслав сам позвонил с неизвестного номера и сообщил, что его везут в Днепр в учебную часть.

Супруга священнослужителя сообщила, что во время пребывания в Чугуевском РТЦК ее мужа шантажировали возбуждением уголовного дела по статье 153 УК Украины («изнасилование»), хотя священник ничего противозаконного не совершал, и это было лишь давлением.

Женщина подала заявления на горячую линию Минобороны Украины, в областную и военную прокуратуры. Прихожане, в свою очередь, отправили коллективное письмо в военную прокуратуру. Однако результатов на данный момент нет.

