19 января 2026 года греческий журналист Яннис Папаниколау опубликовал материал о ситуации вокруг Украинской Православной Церкви, указав на отсутствие публичной реакции со стороны большинства Предстоятелей Поместных Православных Церквей, сообщает СПЖ со ссылкой на православное издание «VimaOrthodoxias».

В публикации отмечается, что на фоне активного обсуждения военных и геополитических процессов вопрос давления на Украинскую Православную Церковь остается без должного внимания со стороны мирового православного духовенства. По словам автора, заявления большинства Предстоятелей ограничиваются общими призывами к миру без упоминания конкретных фактов нарушений прав верующих.

По данным греческого СМИ, особенно после 2024 года церковный вопрос на Украине был фактически включен в государственную повестку как элемент «национальной безопасности». Принятые украинскими властями законодательные решения, включая закон 3894-IX, стали основой для действий властей, которые привели к ограничению деятельности УПЦ, однако эти шаги не получили оценки со стороны значительной части православных лидеров.

Издание сообщает о рейдах в храмах и монастырях, отстранении священнослужителей и давлении на приходы с целью изменения церковной принадлежности. Несмотря на поступающие сведения и обращения верующих, большинство Предстоятелей, как подчеркивается в материале, предпочитают не высказываться публично по этим фактам.

Отдельно упоминается ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, где монастырское братство столкнулось с требованиями выселения и ограничениями доступа. Однако и этот резонансный эпизод, по оценке автора, не стал поводом для чёткой и открытой позиции со стороны большинства Предстоятелей Поместных Церквей.

В завершение публикации отмечается, что продолжающееся молчание православных Предстоятелей формирует опасный прецедент, при котором давление государства на каноническую Церковь остается без общецерковной реакции, несмотря на заявленную приверженность принципам свободы вероисповедания.

