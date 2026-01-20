Владыка много лет возглавлял Крымскую епархию, которая до недавнего времени находилась в составе Украинской Православной Церкви…

19 января 2026 года, в праздник Крещения Господня, в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя состоялось отпевание и погребение митрополита Лазаря (Швеца), скончавшегося утром 17 января, сообщает Патриархия.Ru.

Заупокойное богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Главе Крымской митрополии сослужили епископ Ялтинский Нестор, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий, епископ Феодосийский и Керченский Иларион, секретарь Крымской митрополии протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Иоанн Пристинский, настоятель Александро-Невского кафедрального собора, благочинный городского церковного округа Симферополя иеромонах Андрей (Коротков), благочинные церковных округов, настоятели крымских монастырей, крымское духовенство.

За богослужением молились глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, монашествующие, учащие и учащиеся Таврической духовной семинарии, многочисленные верующие, пришедшие почтить память митрополита Лазаря.

В траурных торжествах, связанных с отпеванием и погребением митрополита Лазаря, возглавлявшего Крымскую кафедру в 1992—2023 год, также приняли участие члены Меконфессионального совета «Мир — дар Божий», руководители религиозных конфессий, действующих на территории полуострова, представители государственных и общественных учреждений и организаций.

Митрополит Тихон огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Более тридцати лет владыка возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о благоустроении на земле древней Тавриды церковной жизни, о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей, о созидании Тела Христова (Еф. 4:12), дабы вверенная его попечению паства возрастала в познании Господа нашего и Спасителя (2 Пет. 3:18). Трудами почившего немало было сделано для развития сего удела Божия и духовно-нравственного воспитания овец словесного стада, — говорится в Патриаршем послании.

Господь да примет с любовью душу новопреставленного своего служителя — митрополита Лазаря, простив ему всякое согрешение вольное и невольное, ибо несть человека, иже поживет и не согрешит (3 Цар. 8:46), всех же скорбящих о его кончине — да утешит и укрепит, дабы с упованием на милость Божию пережить сию утрату".

Заупокойные песнопения исполнил хор Александро-Невского собора под управлением протодиакона Антония Марущака и хор духовенства под управлением диакона Александра Амерханова.

По окончании отпевания гроб Крестным ходом был перенесен во двор кафедрального собора; митрополит Лазарь был погребен у алтарной стены.

Несмотря на то, что 7 июня 2022 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии УПЦ в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви, в УПЦ продолжали считать владыку Лазаря главой Крымской епархии в составе Украинской Церкви. С кончиной владыки встаёт вопрос, будет ли украинское священноначалие назначать на место митрополита Лазаря нового архиерея, продолжая настаивать на том, что Крым является частью канонической территории УПЦ?.

