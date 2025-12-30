Христианские общины на Святой Земле столкнулись с одним из самых мрачных периодов за последние десятилетия, находясь под экзистенциальной угрозой полного исчезновения. Об этом говорится в подробном докладе, представленном в декабре 2025 года Советом Патриархов и Глав Церквей в Иерусалиме. Документ предупреждает, что без немедленной международной реакции историческое христианское присутствие в регионе рискует стать лишь воспоминанием, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Vima Orthodoxias.

Доклад, основанный на свидетельских показаниях и данных местных Церквей, с тревожной ясностью фиксирует, что насилие, ограничения на богослужения и препятствия для гуманитарной помощи создают взрывоопасную смесь. «Малочисленные оставшиеся христиане не имеют возможности получить даже элементарную помощь», — подчеркивают в Христианских Церквях Святой Земли, указывая на то, что продолжающийся конфликт и административные блокады делают практически невозможным доступ к еде, лекарствам и основным услугам.

Особое внимание в докладе уделяется драматической гуманитарной ситуации в секторе Газа. Христианская инфраструктура, включая Храм Святого Семейства и больницу Аль-Ахли, серьезно пострадала от боевых действий. Согласно отчёту, оставшиеся христиане «не смогли получить базовую медицинскую и гуманитарную помощь» из-за ограничений на ввоз медикаментов и помощи. Небольшое число верующих находит временное убежище в церковных помещениях, но условия там крайне опасны, характеризующиеся постоянным страхом и отсутствием перспектив безопасности.

Для Иерусалима доклад фиксирует растущие ограничения на свободу вероисповедания и доступ к Святым местам. Отмечаются усиленные проверки и ограничения входа в Храм Гроба Господня, особенно во время больших праздников, что нарушает вековую литургическую традицию. Патриархи подчеркивают, что такие действия не только подрывают религиозную жизнь, но и историческую идентичность города, угрожая мирному сосуществованию общин.

На Западном берегу описывается обстановка постоянной опасности. Зафиксированы случаи насилия со стороны еврейских поселенцев, поджоги вблизи христианских поселений и нападения, которые «делают недоступными оливковые рощи», что имеет прямые последствия для экономической жизни жителей. Это давление, согласно тексту, приводит многие семьи к миграции, ослабляя и без того сокращающуюся общину.

Параллельно упоминаются экономические и юридические давления на церковные учреждения. Введение непомерных налогов и административные претензии к церковной собственности ставят под угрозу функционирование школ, больниц и благотворительных организаций. В некоторых случаях, как отмечается, меры, затронувшие банковские счета церковных организаций, «были отменены только после международного вмешательства», что свидетельствует о серьезности ситуации.

Доклад Патриархов завершается категорическим призывом: христиане Святой Земли — не гости или чужаки, а коренные жители с непрерывным присутствием с первых лет христианства. Церкви подчеркивают, что остаются ключевым фактором для устойчивого мира как для израильтян, так и для палестинцев, и призывают международные организации и правительства оказать практическую поддержку церковным учреждениям посредством финансовой помощи и целенаправленного дипломатического давления. Послание ясно: если не будет немедленной мобилизации, Святая Земля рискует потерять живую часть своей истории и духовной идентичности — и эта потеря затронет все международное сообщество.

