Попытки молдавских властей загнать молдавское духовенство в Румынский Патриархат, судя по всему, ни к чему не привели…

30 декабря 2025 года в Митрополичьей резиденции в Кишиневе состоялся Архиерейский Синод иерархов Православной Церкви Молдовы, который прошел под председательством митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. При этом Собрание епископов Кишинёвской митрополии впервые посетила глава Молдовы Майя Санду, сообщает официальный сайт Кишинёвской митрополии.

Решение Санду встретиться с молдавским священноначалием может свидетельствовать о том, что церковная проблематика для молдавских властей стала слишком неудобной, и они вынуждены перейти от политики силового давления на Православную Церковь Молдовы с целью загнать её духовенство в Румынский Патриархат к диалогу.

Не удивительно, что в ходе состоявшегося заседания одной из центральных тем стала «необходимость правильной и конструктивной тональности в сотрудничестве Православной Церкви Молдовы и государственных учреждений с целью служения общему благу и укрепления нравственных и духовных ценностей в обществе».

«Майя Санду поблагодарила владыку Владимира и членов Синода за священную миссию Церкви по приближению общества к христианской нравственности, подчеркнув важнейшую роль Церкви в сохранении духовного равновесия и поощрении нравственной ответственности», — говорится в сообщении Синода.

Также «были рассмотрены актуальные темы, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются молодые люди и современная семья, подчеркнув важность ответственного сотрудничества между государственными учреждениями и Церковью в целях поддержки нравственного воспитания, семейного единства и достоинства человеческой личности».

«Встреча членов Синода и главы Молдавского государства, состоявшаяся в конце календарного года, стала поводом подтвердить миссию Православной Церкви в Молдове способствовать посредством молитвы и служения культивированию мира и моральных ценностей в жизни общества», — заявили в Кишинёвской митрополии.

Русская линия