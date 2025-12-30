30 декабря 2025 года на официальном сайт Учебного комитета Русской Православной Церкви появилось сообщение о том, что портал «Память Церкви» пополнился серией новых материалов, записанных студентами и сотрудниками Пермской, Барнаульской, Вологодской, Казанской, Саратовской, Екатеринбургской, Калужской, Николо-Угрешской, Смоленской духовных семинарий и ПСТБИ.

В числе прочих опубликованы воспоминания клириков Казанской митрополии, протоиереев Павла и Димитрия Чурашовых. Будучи двоюродными братьями, сыновьями священнослужителей, они каждый по-своему рассказывают о жизни своей семьи, об истории прошедших ссылки предков, в том числе особо почитаемого в семье деда по отцовской линии, Тихона Васильевича Чурашова, пострадавшего за веру в 1941 году, вспоминают богослужения в храме Иоанна Предтечи села Костенеево Елабужского района и священников, служивших в нём в разные годы, о самобытной кряшенской культуре и церковной жизни Татарстана в различные десятилетия советской эпохи.

Всего к концу 2025 года в рамках указанного проекта было опубликовано более 220 воспоминаний архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян о жизни Церкви в Советском Союзе.

Воспоминания прот. Димитрия Чурашова:

«Помню именно Рождество, когда нас родители рано-рано утром, ещё в темноте, отправляли к родным славить родившегося Христа. Мы пели тропарь и кондак Рождества Христова, за это нам давали какие-то гостинцы. И попадались ребята, которые тоже ходили славить Христа к своим родным и близким».

Воспоминания прот. Павла Чурашова:

«Отец женился, когда ему уже 31 год был. К тому времени он хорошо знал церковные тексты, он дома постоянно читал Евангелие, читал Псалтирь, почти всю Псалтирь наизусть знал на кряшенском языке, была церковная литература, которая сохранилась, от дедушки осталась. Перед тем, как деда репрессировали, он эти книги все в сундуке закрыл рогожами и закопал где-то в огороде. И благодаря этому вся эта литература сохранилась. Потом уже и отец Иоанн, и мой отец пользовались этими книгами. Он очень хорошо знал даже Ветхий Завет. Рассказывал нам Священную историю».





+ + +

Жохов Анатолий Владимирович, доцент Пермской духовной семинарии, родился в г. Архангельске в многодетной семье протоиерея Владимира Жохова и с детства воспитывался в церковной среде. Анатолий Владимирович рассказывает о своём отце, очень интеллигентном образованном человеке и деятельном священнослужителе, решившимся в 1946 году восстановить храм в г. Мурманске. О том, почему уже в советское время батюшка имел дома икону царя страстотерпца Николая II, какую помощь оказал священнику Климент Ворошилов, какой была церковная жизнь в 1950-е — 1960-е годы читайте в воспоминаниях А.В. Жохова.

«С самого начала я был поражён строем богослужения, этой красотой, этой своеобразной симфонией, которую я в храме очень остро ощущал с детских лет. Чувствовал благоговение и интерес. Потом, когда я подрос, и мои братья чуть-чуть подросли, нам сшили стихарики, и мы прислуживали батюшке во время богослужения. Мы знали и сюжеты из Священного Писания, и все церковные правила. Дело в том, что батюшка мой с детских лет нас приучил к слушанию и осмыслению Священного Писания. У нас в доме была такая традиция, по вечерам батюшка всю семью собирал, а нас было в семье у него пять человек детей, он нас приглашал и читал отрывки из Ветхого и Нового Завета. Причём, чтобы нас заинтересовать, он говорил: „Кто из вас задаст самый хороший вопрос, тот получит игрушку или конфетку“. И мы сразу напрягались, чтобы хороший вопрос задать батюшке».

+ + +

Протоиерей Евгений Палюлин, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданке в Санкт-Петербурге, делится воспоминаниями о своём церковном детстве в г. Вологде и Вологодской области в окружении благочестивых бабушек и дедушки, об общении с потомками двоюродного прадеда, священника, репрессированного в 1937 году, о первом посещении Троице-Сергиевой лавры и горячем желании поступить в семинарию. Основная же часть воспоминаний связана с яркой личностью архиепископа Михаила (Мудьюгина), у которого отец Евгений долгое время служил ризничим и иподиаконом. Отец Евгений с теплом вспоминает и рассказывает о том, каким владыка был в быту, в официальной обстановке, во время совершения богослужений, в общении с друзьями и соработниками и о том, какое влияние он оказал на дельнейшую жизнь 17-летнего юноши.

Воспоминания прот. Евгения Палюлина.

«Если бы я не встретил, в своей жизни владыку Михаила, то, может быть, и жизнь сложилась бы как-то по-другому, может быть, пошёл бы в семинарию, может, не пошёл бы. Просто в те времена, это же советский период, всё-таки была антирелигиозная пропаганда, всё это было мне знакомо. Церковь клеймили, духовенство: попы малообразованные, тёмные бабки, нечего там делать. И вдруг архиепископ Михаил, человек, который знал пять языков, который мог свободно говорить на совершенно разные темы, — он меня просто поразил своей глубокой образованностью. Для меня это было некое открытие. И, конечно, позднее, когда мы стали уже общаться с владыкой Михаилом, я увидел его в быту, я увидел его в богослужении, в частной жизни. И что меня поразило в то время, подкупило — это то, что владыка Михаил архиереем был всегда: дома в рваных тапочках, в ботинках, в рясе — он всегда был полон архиерейского достоинства, он не играл, он был таким, какой он есть. Мне он запомнился, как очень красивый человек, с высокой, большой буквы».





+ + +

Каримова Надежда Сергеевна ещё до открытия семинарии начала преподавать в Екатеринбургском духовном училище и продолжает трудиться на ниве духовного образования и сегодня. Надежда Сергеевна происходит из глубоко верующей церковной семьи, в которой очень почиталась память двух её дедов. Один из них всю жизнь прослужил иподиаконом кафедрального собора Екатеринбурга, а второй — архиепископ Товия (Остроумов) — происходил из древнего священнического рода и до пострига служил протоиереем в Москве. Оба деда прошли репрессии, были в заключении. Подробный рассказ о них читайте в воспоминаниях Н.С. Каримовой.

«Отчётливо помню праздничные богослужения, а именно пасхальные, рождественские и Благовещение, так как день рождения дедушки был в Благовещение. Очень хорошо помню, для меня это было чудо. Мы с мамой в Иоанно-Предтеченском храме всегда стояли в первом ряду слева, ближе всего к амвону. Когда открывались царские врата, и выходил он с Чашей, всё сразу озарялось солнечным светом, и в этом солнечном потоке стоял дедушка с Чашей Христовой. Это врезалось в память. Особенно помню красоту церковного пения. Дедушка меня поставил в 5 лет на клирос и сказал: „Что запомнишь, то пой, что не запомнишь, то просто подпевай, и всё“. Он был с юмором, шутить очень любил, он говорил: „Мурлыкай с хором-то, мурлыкай!“ Помню, в праздники из храма выходишь — а там, оказывается, во дворе народ ждёт. Весь храмовый двор был заполнен людьми. И вот этот единый дух с Господом, со священством, с прихожанами запечатлелся».

Русская линия