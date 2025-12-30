29 декабря 2025 года в результате боевых действий на Донбассе трагически погиб настоятель Свято-Покровского храма села Гришино (близ Красноармейска) протоиерей Василий Кийко, сообщает официальный сайт Донецкой епархии.

В настоящее время данное село находится под контролем украинской стороны, но за него ведутся бои. Как сообщается, отец Василий погиб в результате обстрела. Кто вёл этот обстрел доподлинно неизвестно. Украинские СМИ уверенно пишут, что это якобы были российские военные. Исключать такое развитий нельзя, как и то, что это могла быть провокация украинских военных. В любом случае Русская Православная Церковь потеряла доброго пастыря, который даже до смерти оставался со своей паствой.

«Отец Василий до последнего издыхания исполнял свой пастырский долг, оставаясь со своей паствой в это суровое время, служа Богу и людям, неся свет веры и утешение страждущим. Его жизнь — пример самоотверженного служения на Ниве Христовой», — отметили в епархии.

В настоящее время, тело священника прихожанам удалось забрать с места гибели. Однако, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, чин погребения новопреставленного протоиерея Василия будет совершён заочно.

Донецкая епархия призывает духовенство и мирян вознести молитвы о упокоении души новопреставленного протоиерея Василия и выражает искренние соболезнования родным, близким и духовным чадам почившего.

Отец Василий Кийко родился 1 января 1964 года в селе Ново-Григорьевка Днепропетровской области в семье рабочих.

В 1982 году получил среднее образование в школе села Чаплино Днепропетровской области.

С 1985 по 1987 год нёс воинскую службу в рядах советской армии, после чего нёс церковно-приходское послушание в храме Рождества Пресвятой Богородицы в пгт. Новоэкономическое.

23 июля 1991 года был рукоположен в сан диакона в Свято-Петропавловском кафедральном соборе г. Луганска. Хиротонию совершил епископ Донецкий и Луганский Иоанникий (Кобзев). А 1 августа 1991 года был рукоположен в сан священника там же.

Нёс настоятельское служение в ряде приходов Донецкой епархии, а с 1997 года был настоятелем Свято-Покровского храма села Гришино, где погиб всего за несколько дней до своего 62-летия.

Вечная память новопреставленному протоиерею Василию!

Русская линия