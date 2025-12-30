Митрополит Бориспольский Антоний напомнил, что УПЦ принципиально отвергает унию с католиками, а такие визиты папы всегда способствуют активизации униатов…

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) прокомментировал возможный визит папы римского Льва в Киев. В интервью сербскому порталу «Живот Цркве» («Жизнь Церкви») владыка отметил, что сам глава Ватикана неоднократно подчеркивал, что его приезд в Киев возможен лишь при установлении мира, сообщает СПЖ.

Управделами УПЦ подчеркнул, что с православной точки зрения ни один визит главы Католической церкви на территорию традиционного православного присутствия не может считаться полностью нейтральным. «Историческое свидетельство говорит о том, что униатская проблематика всегда была связана с болезненным опытом, разделениями, а также с серьёзными экклезиологическими и богословскими противоречиями. Память об этих событиях и последствиях до сих пор жива и не может игнорироваться», — заявил митрополит Антоний.

Владыка Антоний напомнил, что Православная Церковь принципиально отвергает унию как путь к единству с католиками. Этот подход, по его словам, неоднократно ясно выражался на всеправославном уровне, в том числе в православно-католических диалогах.

«В конечном счёте, судьба Православия в Украине решается не внешними визитами и не дипломатическими жестами, а верностью Церкви Христу, сохранением канонического порядка и живой, благодатной церковной жизнью. Именно это, а не уния в любой форме, остаётся истинным путём Церкви», — подчеркнул митрополит Антоний.

