Национальная идея России — это идея метафизическая и религиозная, связанная с духовным преображением и следованием традиционным евангельским ценностям, заявил в интервью РИА Новости настоятель храма Святой Татианы при МГУ, бывший многолетний руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский.

«Как для человека верующего, для меня это, прежде всего, идея религиозная, метафизическая: все, что не противоречит евангельским истинам, должно быть востребовано для России. Это идея преображения эмпирической, социально-политической земной жизни, где правят зло и грех, несправедливость и порок, в жизнь подлинно духоносную, причастную царству идеальных ценностей. Это идея сохранения традиционных ценностей», — сказал священник.

«Это люди, народ — святые, герои, мученики, труженики, поэты и художники, живые и мертвые, продолжающие свою жизнь здесь, — своим трудом, творчеством, всей своей жизнью выявившие образ и подобие Божие. Поэтому Россия — это не только территориально-географическое понятие, но и духовно-телесный организм», — пояснил отец Владимир.

По его словам, национальная идея — это также и идея государственности, она включает заботу о безопасности каждого гражданина, о свободе каждой личности, умножение материального и культурного богатства родины. «Национальная государственная идея должна защищать суверенитет страны и каждого человека, при этом она не может быть угрозой для других стран и должна быть очищена от самодовольства, триумфализма, шовинизма, ксенофобии, анархизма, социального фашизма», — считает настоятель храма Святой Татианы при МГУ.

Государственная идея, убежден протоиерей Владимир Вигилянский, основывается на Конституции и законах, а их главный принцип — понятие справедливости и равенства перед законом. Выборная власть, по словам священнослужителя, обязана быть слугой этой государственной идеи, чтобы верующие не чувствовали противоречий, когда молятся о «властех и воинстве ея», и могли прожить «тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте» в соответствии с церковным учением.

Священник привёл определение национальной идеи, принадлежащее знаменитому русскому религиозному философу Владимиру Соловьеву: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Он напомнил также формулу министра просвещения Российской империи графа Сергея Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», отметив, что она претерпела множество критических нападок и интерпретаций, но на нее долгие годы официально опиралась идеология царской России.

