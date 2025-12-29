Управделами УПЦ дал пространное интервью сербским журналистам, в котором рассказал о реальном положении дел в церковной жизни Украины…

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Боворской Антоний (Паканич) дал развернутое интервью сербскому порталу «Живот Цркве» («Жизнь Церкви»), в котором ответил на вопросы о положении УПЦ, насильственных захватах храмов и возможности объединения с так называемой «Православной церковью Украины», сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос о реалистичности сценария объединения УПЦ и «ПЦУ», о котором писали греческие медиа, владыка Антоний подчеркнул, что это невозможно по каноническим причинам. «С точки зрения канонического права Православной Церкви, „Православная церковь Украины“ возникла вне канонического порядка, без законного апостольского преемства и из раскольнических структур, которые ранее были осуждены», — объяснил архипастырь.

Владыка напомнил, что до 2018 года «УПЦ КП» и «УАПЦ», которые позже объединились в «ПЦУ», все Поместные Православные Церкви, включая Константинопольскую Патриархию, считали раскольническими общинами. «Была проведена легализация, а не исцеление раскола», — констатировал Управделами.

Владыка Антоний также сообщил, что УПЦ не получала от Фанара никаких сигналов об осуждении захватов храмов и насилия над верующими. «Это молчание наши верующие переживают чрезвычайно болезненно», — отметил он, добавив, что истинное объединение возможно только на канонических основах — через возвращение в каноническое общение и признание УПЦ единственной канонической Церковью на Украине.

Что же касается так называемых добровольных переходов приходов УПЦ в «ПЦУ», то это всё ложь, отметил архиерей.

По словам митрополита Антония, несмотря на очевидную неконституционность и противоречие международному праву, тема возможного запрета УПЦ остается в повестке дня. Уже состоялись три судебных заседания по соответствующему делу, следующее назначено на 24 февраля 2026 года. Параллельно в регионах фиксируются попытки ограничить деятельность Церкви на местном уровне и передать ее храмы и монастыри другой конфессии.

Владыка Антоний подчеркнул, что сейчас зачастую даже не инсценируют собрания общин. Храмы и церковное имущество тайно перерегистрируют на «ПЦУ», после чего представителям УПЦ просто сообщают, что они больше не являются «владельцами». Реализацию таких решений, по его словам, обеспечивают государственные силовые структуры. Именно так и создается видимость «добровольных переходов», о которых публично заявляют представители «ПЦУ».

В то же время архиерей напомнил, что Церковь не отождествляется с имуществом и зданиями. Даже лишаясь храмов, верующие и духовенство остаются верными УПЦ и продолжают богослужебную жизнь в приспособленных помещениях. Захваченные же храмы, как правило, пустуют.

Говоря о реакции Константинопольского Патриархата, управляющий делами УПЦ отметил, что не известно ни об одном официальном и недвусмысленном заявлении Фанара с осуждением насильственных захватов храмов, избиений верующих и нападений на духовенство. Это молчание, по его словам, воспринимается верующими как крайне болезненное и соблазнительное.

