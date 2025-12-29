При этом попытки прокуратуры обвинить архиерея в украинофобии суд отверг как несостоятельные…

26 декабря 2025 года Сосновский районный суд Черкасс продлил меру пресечения митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию в виде личного обязательства на два месяца. При этом суд отклонил все доводы прокуратуры о наличии у архиерея «украинофобских настроений», сообщает СПЖ.

Представительница украинской прокуратуры К. Костенко ходатайствовала о продлении меры пресечения, заявляя о рисках сокрытия обвиняемого от суда, возможности незаконного влияния на потерпевших и свидетелей. Особо прокурорша подчеркивала, что «обвиняемый имеет ярко выраженные украинофобские настроения и негативно относится к украинской власти и украинскому обществу, населению в целом».

Однако в своем постановлении суд четко указал: «Отсылки прокурора на то, что Снигирев Д.Л. (митрополит Феодосий) имеет ярко выраженные украинофобские настроения, негативно относится к украинскому населению, являются необоснованными и не нашли своего подтверждения во время судебного разбирательства».

Суд также отметил, что «на сегодня судом не установлено, а прокурором не доказано наличие риска незаконного влияния обвиняемого на допрошенных потерпевших и свидетелей».

Мера пресечения была продлена лишь по формальному основанию — из-за тяжести статьи обвинения (436−2 УК Украины), по которой дело не может оставаться без меры пресечения на стадии судебного рассмотрения.

