Владыка Иоанн (Пелюши) возглавил Албанскую Православную Церковь в марте 2025 года после кончины в возрасте 95 лет Архиепископа Анастасия…

Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн вошел в число кандидатов на звание человека 2025 года в Албании. Онлайн-голосование по данному поводу проводит сайт News Bom, сообщает Православие.Ru со ссылкой на издание Ekklisia Online.

Среди других кандидатов на тот же титул — судья Верховного суда; бизнесмен; бывший член парламента страны; директор общественного телевидения; капитан прогулочного катера, который погиб летом этого года, спасая двух израильских туристов на озере Шкодер (Скадарское озеро) на севере Албании; глава полицейского управления; журналисты; бывший директор заповедника; бразильский тренер сборной Албании; и модель.

69-летний Архиепископ Иоанн (Пелюши) возглавил Албанскую Православную Церковь в марте 2025 года после кончины в возрасте 95 лет любимого многими приснопамятного Архиепископа Анастасия, который был Предстоятелем Албанской Церкви на протяжении 33 лет. До этого Блаженнейший Иоанн в течение 27 лет занимал пост митрополита Корчинского.

Будущий Архиепископ Иоанн был крещен в период воинствующего атеизма в Албании покойным епископом Аполлонийским Космой (Кирьо), который принимал активное участие в сопротивлении безбожному коммунистическому режиму Энвера Ходжи, при котором Церковь Албании была практически истреблена. Сейчас Его Блаженство продолжает дело Архиепископа Анастасия, его духовного отца, развивая международно признанные структуры, созданные его предшественником для небольшой по численности, но весьма уважаемой Албанской Православной Церкви.

Архиепископ Иоанн также продолжает добиваться возвращения церковного имущества, которое, по решению судов, на бумаге принадлежит Албанской Церкви, но ещё не было возвращено государством. Он поддерживает добрые отношения с другими христианскими общинами страны, при этом не стесняясь высказывать свое несогласие, когда это необходимо. Правительство Албании открыто продемонстрировало свою поддержку Архиепископу Иоанну благодаря его приверженности делу содействия мирному сосуществованию разных религиозных конфессий страны.

Русская линия