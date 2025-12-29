26 декабря 2025 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был заслушан доклад управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, митрополита Воскресенского Григория и выражена благодарность всем участвующим в делах милосердия, сообщает Диакония.Ru.

Как следует из доклада, с марта 2022 года на счета Московской Патриархии и Синодального отдела по благотворительности поступило 1,53 миллиарда рублей для помощи беженцам и людям, пострадавшим в зоне конфликта. Во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано беженцам и пострадавшим мирным жителям более 4200 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 160 тонн). В том числе свыше 2980 тонн (из них за отчетный период — более 190 тонн) направлено в епархии, находящиеся в зоне конфликта.

По состоянию на декабрь 2025 года сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и Специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок (за отчетный период — 18 поездок) и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов (за отчетный период — 121 тонну) в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса.

Также работают 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Мелитополе, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 361 тысячи обращений (за отчетный период — более 36 тысяч обращений).

Больница Святителя Алексия продолжает оказывать комплексную помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и раненым: осуществляет лечение в стационарах и амбулатории больницы в Москве и ее филиале в городе Жуковском Московской области, и в центре протезирования в Горловке. Также медицинская помощь оказывается на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Всего с марта 2022 года за помощью в Больницу обратились 2836 человек (за отчетный период — 673).

«На заседании Священного Синода с благодарностью отмечены труды священнослужителей, медицинских работников, добровольцев, жертвователей и всех трудящихся для поддержки беженцев и пострадавших мирных людей, находящихся в зоне конфликта», — подчеркнул председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Русская линия