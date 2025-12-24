23 декабря 2025 года группа рейдеров «ПЦУ» силой захватила Покровский храм Александрийской епархии Украинской Православной Церкви в селе Чечелиевка Кировоградской области Украины, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Телеграм-канал «Дозор».

По информации канала, представители «ПЦУ» заранее объявили о намерении войти в храм несмотря на то, что он был опечатан до решения суда. Храм был опечатан три года назад после попытки его переоформления в юрисдикцию «ПЦУ».

Прихожане с утра молились у стен своей опечатанной святыни. «Когда начали работать „ключи от храмов“ „ПЦУ“ — болгарки и ломы — встал вопрос: если храм сегодня открывается, и мы больше трёх лет также не имели возможности в нём молиться, есть ли у нас возможность зайти и хотя бы поклониться? На что мы получили категорический отказ», — рассказал благочинный Петровского округа протоиерей Димитрий Городецкий.

На территории храма находились сотрудники полиции. Рейдеры срезали замки на дверях, после чего полиция сформировала для них коридор.

Клирик «ПЦУ» Марк Левкив заявил о проведении «инвентаризации» имущества. Чтобы помешать фальсификации во время «инвентаризации», представители прихода канонической Церкви хотели также войти внутрь. Однако протоиерея Димитрия Городецкого грубо вытолкнули один из активистов и клирик «ПЦУ».

«Я впервые в жизни почувствовал, насколько дьявольская сила владеет людьми, которые на первый взгляд худы и невысокого роста. Меня схватили за волосы и почти оторвали от земли», — поделился отец Димитрий.

Русская линия