Сегодня день памяти видного государственного деятеля Царской России председателя Совета министров Российской Империи, действительного тайного советника 1-го класса Ивана Логгиновича Горемыкина, убитого бандитами в 1917 году.

Он родился 27 октября 1839 г. в Новгороде в семье управляющего удельной конторой, представитель старинного дворянского рода. Образование получил в Училище правоведения, которое закончил в 1860 г., с этого времени на государственной службе, служил, главным образом, по ведомству Минюста и МВД. С 1891 г. товарищ министра юстиции, с 1895 г. товарищ министра, затем министр внутренних дел, под его руководством создано Переселенческое управление, в 1899 г. уволен и назначен членом Государственного Совета. Во время смуты 1905 г. выступал с критикой политики правительства С.Ю.Витте, считая, что Витте подрывает основы монархической государственности. В апреле 1906 г. после отставки Витте, когда существовала опасность обострения политической ситуации, Государь назначил главой правительства Горемыкина, который блестяще справился с возложенной на него задачей умиротворения общества. В 1914 г. после отставки В.Н.Коковцова Государю снова понадобились опыт и авторитет Горемыкина, и он вновь был назначен главой правительства.

Горемыкин являл собой редкий уже среди сановников того времени тип верноподданного монархиста, он был решительным противником антигосударственной деятельности Госдумы, особенно после образования в ней Прогрессивного блока. Горемыкин поддерживал тесные связи с монархическими организациями, был лично близок с некоторыми лидерами правых (архиепископом Никоном (Рождественским), Б.В.Никольским и др.). Монархисты, в свою очередь, весьма ценили Горемыкина: в октябрьском (1915) послании Главного Совета Союза Русского Народа он назван «маститым, умудренным, честным царским слугою», Нижегородское совещание монархистов в ноябре 1915 г. направило ему телеграмму с выражением благодарности «за его стойкость в борьбе со стремлением некоторой части политических деятелей страны ограничить власть монарха». В январе 1916 г. после неоднократных просьб уволен государем на покой с оставлением членом Государственного Совета, сенатором и статс-секретарем.

После февральского переворота был арестован, но вскоре освобожден, в мае его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, после чего ему разрешили выехать из Петрограда. Горемыкин поселился на даче под Сочи, где был убит революционными бандитами вместе с женой, дочерью и зятем.

В этот день, 11 декабря 1833 г., в Большом театре в Москве в присутствии Государя Императора Николая I Павловича состоялось первое публичное прослушивание русского национального гимна «Молитва русского народа» («Боже, Царя храни»).

