Зеленский выступил в роли гонителя Рождества Христова
Глава украинского богоборческого режима объявил Рождество Христово, отмечаемое по юлианскому календарю, Днём программиста…
24 декабря 2025 года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового профессионального праздника — Дня программиста. Зеленский решил, что самая подходящая дата для нового праздника — это 7 января — день празднования Рождества Христового по юлианскому календарю, сообщает СПЖ.
«Учитывая значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины, а также с целью развития IT-индустрии, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День программиста, отмечать ежегодно 7 января», — написал Зеленский.
Ранее «Русская линия» обращала внимание, что богоборческий украинский режим готовит очередную антицерковную акцию, направленную на то, чтобы попытаться окончательно разорвать духовную связь между Россией и Украиной и уничтожить духовное родство русского и украинского народов. Ныне мы видим осуществление этой задумки.
По заданию своих западных кураторов режим Зеленского делает всё, чтобы у России и Украины не осталось ничего общего. А потому нет никаких сомнений, что нынешний указ — это далеко не последнее антицерковное и откровенно русофобское решение Зеленского.