24 декабря 2025 года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового профессионального праздника — Дня программиста. Зеленский решил, что самая подходящая дата для нового праздника — это 7 января — день празднования Рождества Христового по юлианскому календарю, сообщает СПЖ.

«Учитывая значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины, а также с целью развития IT-индустрии, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День программиста, отмечать ежегодно 7 января», — написал Зеленский.

Ранее «Русская линия» обращала внимание, что богоборческий украинский режим готовит очередную антицерковную акцию, направленную на то, чтобы попытаться окончательно разорвать духовную связь между Россией и Украиной и уничтожить духовное родство русского и украинского народов. Ныне мы видим осуществление этой задумки.

По заданию своих западных кураторов режим Зеленского делает всё, чтобы у России и Украины не осталось ничего общего. А потому нет никаких сомнений, что нынешний указ — это далеко не последнее антицерковное и откровенно русофобское решение Зеленского.

Русская линия