Архипастырь был экстренно госпитализирован в критическом состоянии 28 ноября 2025 года. По всем показателям, владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжёлыми металлами. Врачам с большим трудом удалось стабилизировать его состояние.
«Здоровье митрополита Феодосия пока не позволяет ему вернуться к полноценному общественному служению. Но надеемся, что с Божией помощью период полного восстановления здоровья не будет долгим», — отметили в епархии.
Владыка Феодосий поблагодарил всех, кто переживал за него в эти дни, молился и поддерживал.
«Дорогие мои и любимые братья и сестры! Ваша молитвенная поддержка — это великая ценность и сила, которую Господь явил мне в эти дни. Пусть Господь воздаст каждому из вас сторицей за вашу любовь и участие, за молитвы и всяческую поддержку!», — попросил передать митрополит Феодосий.