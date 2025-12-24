Тем не менее, состояние здоровья владыки всё ещё не позволяет ему вернуться к полноценному общественному служению…

Телеграм-канал Черкасской епархии Украинской Православной Церкви сообщил сегодня, что митрополит Черкасский Феодосий «выписан из стационара и переведен на амбулаторное лечение под наблюдением лечащего врача».

Архипастырь был экстренно госпитализирован в критическом состоянии 28 ноября 2025 года. По всем показателям, владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжёлыми металлами. Врачам с большим трудом удалось стабилизировать его состояние.

«Здоровье митрополита Феодосия пока не позволяет ему вернуться к полноценному общественному служению. Но надеемся, что с Божией помощью период полного восстановления здоровья не будет долгим», — отметили в епархии.

Владыка Феодосий поблагодарил всех, кто переживал за него в эти дни, молился и поддерживал.

«Дорогие мои и любимые братья и сестры! Ваша молитвенная поддержка — это великая ценность и сила, которую Господь явил мне в эти дни. Пусть Господь воздаст каждому из вас сторицей за вашу любовь и участие, за молитвы и всяческую поддержку!», — попросил передать митрополит Феодосий.

Русская линия