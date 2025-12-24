В Чернигове неизвестные опрокинули иудейскую менору, которую евреи выставили на всеобщее обозрения в честь иудейского праздника Хануки. При этом глава еврейской общины города Александр Чеван, выразил уверенность, что виновата в происшествии Россия.

По его мнению, акция является спланированной и имеет политическую подоплеку, за которой могут стоять «кураторы из России», стремящиеся разжечь антисемитизм на Украине и дестабилизировать ситуацию, сообщает портал Raskolam.net.

Он подчеркнул, что во многих городах Украины, включая прифронтовые Сумы, ханукальные меноры мирно зажигаются на центральных площадях при участии администраций, и подобных актов вандализма ранее не наблюдалось.

«Те, кто хотят найти повод для того, чтобы выплеснуть свой антисемитизм или там ещё что-то, они его всегда найдут», — отметил Чеван, добавив, что «мы прекрасно понимаем, кому выгодно то, что в новостных лентах сейчас будут сообщения о том, что в Украине антисемитизм». Он прямо связал инцидент с возможной причастностью «кураторов из России», заявив, что это событие имеет «абсолютно политическую плоскость».

Глава общины провел параллель с другими актами дестабилизации, такими как поджоги ТЦК (территориальных центров комплектования) и автомобилей военных. По его предположению, неизвестных могли нанять через Telegram за определенные деньги, чтобы «просто повалить ханукию», тем самым распространяя нужный им месседж.

Александр Чеван также отметил, что еврейская община при установке ханукии в Чернигове не организовывала никаких массовых мероприятий, которые могли бы быть истолкованы как провокация. «Лишь представитель иудейской религиозной общины сам, фактически, зажигал, и все. Не собиралась община даже», — уточнил он, подчеркивая отсутствие каких-либо оснований для обвинений в нарушении безопасности или провокации.

Сами украинцы, по мысли Чевана, надругаться над менорой не могли в принципе, хотя иудейские символы при режиме Зеленского стали навязчиво появляться практически во всех украинских городах. Это, очевидно, не может не раздражать местное население, которое не имеет никакого отношения к иудаизму, но вынуждено терпеть «друзей Зеленского». Тем не менее, в данной ситуации украинским иудеям легче во всём обвинить Путина, чем согласиться с тем, что они сами своими действиями провоцируют рост антисемитизма на Украине.

