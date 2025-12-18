В столице США представители ряда Поместных Православных Церквей организовали «День действия православных христиан и их союзников»…

16 декабря 2025 года на Капитолийском холме в Вашингтоне состоялся День действия православных христиан и их союзников в поддержку гонимой на Украине Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

Акция собрала около 200 участников — представителей Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке, а также мирян и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин США.

Участники мероприятия провели 80 встреч с членами Конгресса, а также посетили все офисы Палаты представителей и Сената. Цель Дня действия православных христиан и их союзников — привлечь внимание американской власти к проблеме преследований Украинской Православной Церкви и призвать законодателей к защите прав верующих.

Мероприятие организовали Общество святителя Иоанна Шанхайского и Нью-Йоркский клуб молодых республиканцев.

Участники вышли к Капитолию с плакатами «Освободите немедленно митрополита Арсения!», «Греки за УПЦ!», «Отмените закон 3894 (направленный против УПЦ — Ред.)!» и «Прекратите тюремное заключение нашего духовенства!».

В конце мероприятия организаторы провели пресс-конференцию на ступенях Капитолия.

Русская линия