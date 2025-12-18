18 декабря 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с французским общественным деятелем Пьером де Голлем. Гостя сопровождала супруга Рима де Голль, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

Сердечно приветствуя гостя, Предстоятель Русской Православной Церкви упомянул об историческом вкладе его деда Шарля де Голля в общую борьбу с фашизмом и развитие взаимоотношений между народами двух стран. Его Святейшество выразил надежду, что, несмотря на современные политические перипетии, народ Франции сохранит историческую память и не предаст забвению героические страницы совместной истории.

«Мы очень уважаем эту страну, верим в её будущее, потому что весь исторический опыт французского народа, связанный с развитием культуры, науки и прочих сторон человеческой жизни, свидетельствует об очень большом его потенциале», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, выразив надежду на развитие отношений по всем направлениям, в том числе контактов между религиозными организациями России и Франции.

Обратившись к Предстоятелю Русской Православной Церкви со словами благодарности от себя и своей супруги за возможность встретиться и побеседовать с Его Святейшеством, Пьер де Голль подчеркнул: «Безусловно, мы очень верующие люди, и мы стараемся защищать те ценности веры, духовности, семьи, традиционные ценности, которые в своё время защищал и мой дед. Мы полагаем, что должны продолжить борьбу за эти ценности, потому что нельзя строить жизнь Франции без духовности и без веры».

Он высказал готовность в меру своих сил «способствовать развитию российско-французской дружбы на контрасте с технократической извращенной Европой, которую мы, к сожалению, сегодня наблюдаем». «В России же, напротив, мы видим ценности традиционные, духовные ценности, и это продолжение наших общих традиций», — констатировал он.

В продолжение беседы состоялось обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе поднятой темы сохранения в жизни народов традиционных ценностей.

Русская линия