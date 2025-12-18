Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2025

Казаки встали на пути Чингисхана
Председатель Совета атаманов РФ генерал Валерий Камшилов поддержал казаков Забайкалья, выступивших категорически против установки памятника монгольскому завоевателю…

Казачий генерал Валерий КамшиловВерховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья, председатель Совета атаманов России, советник главы администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области Ивана Бахилова казачий генерал Валерий Камшилов высказался по поводу попытки продвинуть идею установки в Забайкалье памятника жестокому монгольскому завоевателю Чингисхану, против чего выступило местное казачество, сообщает портал RuNews24.Ru.

«Я поддерживаю протест забайкальских казаков. Если кто-то почитает памятники Чингисхану, то пусть это будет на его родине, в Монголии. Для России такой памятник в любых субъектах неуместен. Это равносильно тому, чтобы поставить памятник предателю Власову и другим националистам», — отметил казачий генерал.

Председатель Совета атаманов России рассказал, что в течение многих лет занимается историей, в том числе и города Касимова, который ранее назывался Городец Мещёрский. По одной из версий, именно там скончался святой князь Александр Невский. В Касимове на 800-летие со дня его рождения был установлен памятник.

Кроме того, атаман напомнил и о Царе Иоанне Грозном, история которого также связана с городом, а также о 450-летии с момента правления Царя Семеона Бекбулатовича.

«В сегодняшнее время уместно поставить памятник двум Царям, над чем я и работаю на Соборной площади. Это актуально и для национальной политики, и для нашей державы», — отметил Валерий Камшилов, отвергнув саму возможность установки памятника Чингисхану.

В свою очередь, депутат Государственной Думы казачий генерал Виктор Водолацкий заявил, что идея по установке памятника Чингисхану и другим завоевателям Русских земель на территории России является экстремистской и должна получить соответствующую правовую оценку.

