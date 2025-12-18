Верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья, председатель Совета атаманов России, советник главы администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области Ивана Бахилова казачий генерал Валерий Камшилов высказался по поводу попытки продвинуть идею установки в Забайкалье памятника жестокому монгольскому завоевателю Чингисхану, против чего выступило местное казачество, сообщает портал RuNews24.Ru.

«Я поддерживаю протест забайкальских казаков. Если кто-то почитает памятники Чингисхану, то пусть это будет на его родине, в Монголии. Для России такой памятник в любых субъектах неуместен. Это равносильно тому, чтобы поставить памятник предателю Власову и другим националистам», — отметил казачий генерал.

Председатель Совета атаманов России рассказал, что в течение многих лет занимается историей, в том числе и города Касимова, который ранее назывался Городец Мещёрский. По одной из версий, именно там скончался святой князь Александр Невский. В Касимове на 800-летие со дня его рождения был установлен памятник.

Кроме того, атаман напомнил и о Царе Иоанне Грозном, история которого также связана с городом, а также о 450-летии с момента правления Царя Семеона Бекбулатовича.

«В сегодняшнее время уместно поставить памятник двум Царям, над чем я и работаю на Соборной площади. Это актуально и для национальной политики, и для нашей державы», — отметил Валерий Камшилов, отвергнув саму возможность установки памятника Чингисхану.

В свою очередь, депутат Государственной Думы казачий генерал Виктор Водолацкий заявил, что идея по установке памятника Чингисхану и другим завоевателям Русских земель на территории России является экстремистской и должна получить соответствующую правовую оценку.

Русская линия