Сводка новостей от 18 декабря 2025

Святейший Патриарх Кирилл провёл телефонные переговоры с Сербским Патриархом Порфирием
По благословению Его Святейшества в Белграде в это время находился председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний…

Святейший Патриарх Кирилл и Сербский Патриарх Порфирий высказались о проблемах, которые волнуют обе Православные Церкви18 декабря 2025 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Порфирий тепло приветствовал Предстоятеля Русской Православной Церкви, высказав ему свою искреннюю любовь и заверив в усердных молитвах. Святейший Патриарх Порфирий засвидетельствовал глубокую симпатию, которую на протяжении многих веков испытывает православный сербский народ по отношению к единоверному русскому народу. Залогом незыблемости их дружбы являются тесные братские связи между Русской и Сербской Православными Церквами.

В свою очередь, Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Святейшего Патриарха Порфирия и подчеркнул важность духовного единства двух Церквей и окормляемых ими народов, пожелав доброго здоровья и крепости сил Его Святейшеству, а братскому сербскому народу — мира и процветания.

В беседе также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Бачский Ириней.

Владыка Антоний по благословению Патриарха Кирилла накануне прибыл в Белград. В поездке Его Высокопреосвященство сопровождали советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин.

Митрополит Антоний и сопровождающие его лица посетили храм святого Саввы на Врачаре, где поклонились местным святыням, а также возгласили «Вечную память» у гробницы Святейшего Патриарха Сербского Иринея, находящейся в крипте храма.

Затем гостей из Русской Православной Церкви принял Святейший Патриарх Сербский Порфирий. В ходе состоявшейся продолжительной беседы стороны подробно обсудили ситуацию в православном мире, положение канонического Православия на Украине, перспективы развития русско-сербских межцерковных отношений, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Во встрече принимал участие митрополит Бачский Ириней. По завершении беседы стороны обменялись памятными подарками.

В честь председателя ОВЦС и его спутников Святейшим Патриархом Порфирием был дан обед, среди участников которого были также митрополит Бачский Ириней, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Сербия А.А. Боцан-Харченко, руководитель Кабинета Патриарха Сербского протоиерей Георгий Стоисавлевич и исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко.

